Мостовой назвал лучшее событие в российском футболе в 2025 году

"Лучшее событие в российском футболе в уходящем году - чемпионство "Краснодара". Первый раз в истории клуб стал чемпионом. Это всегда событие. С учетом того, что мы нигде не играем, это вдвойне почетно. А чего пожелать в новом году, даже не знаю. У всех все есть!" - сказал Мостовой РИА Новости.