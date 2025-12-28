Рейтинг@Mail.ru
Мостовой назвал лучшее событие в российском футболе в 2025 году
Футбол
 
28.12.2025
Мостовой назвал лучшее событие в российском футболе в 2025 году
Мостовой назвал лучшее событие в российском футболе в 2025 году
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал лучшим событием 2025 года в российском футболе победу "Краснодара" в чемпионате страны. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
спорт, александр мостовой, краснодар
Футбол, Спорт, Александр Мостовой, Краснодар
Мостовой назвал лучшее событие в российском футболе в 2025 году

Мостовой назвал чемпионство "Краснодара" лучшим событием 2025 года

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал лучшим событием 2025 года в российском футболе победу "Краснодара" в чемпионате страны.
"Краснодар" в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стал чемпионом России. В заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "быки" на своем поле обыграли московское "Динамо" со счетом 3:0.
"Лучшее событие в российском футболе в уходящем году - чемпионство "Краснодара". Первый раз в истории клуб стал чемпионом. Это всегда событие. С учетом того, что мы нигде не играем, это вдвойне почетно. А чего пожелать в новом году, даже не знаю. У всех все есть!" - сказал Мостовой РИА Новости.
Дюков ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ
Дюков ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ
26 декабря, 17:42
 
Футбол, Спорт, Александр Мостовой, Краснодар
 
