Никитин поздравил Квартальнова с 1000-м матчем в КХЛ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поздравил возглавляющего минское "Динамо" Дмитрия Квартальнова с 1000-м матчем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В воскресенье минское "Динамо" обыграло московских динамовцев (5:3). Квартальнов провел 1000-ю игру в КХЛ в качестве тренера. Перед стартом матча президент лиги Алексей Морозов вручил специалисту памятный перстень.
«
"Я его уже поздравил. Уважение к его преданности и характеру, к его семье, которая поддерживает его. Это фундаментальный, характерный и честный тренер со своими изюминками. Мне повезло с ним работать. Я благодарен судьбе за то, что свела нас, благодарен лично Дмитрию Вячеславовичу. 1000 матчей - это не просто количество игр. Это признание его профессионализма", - сказал Никитин журналистам.
Квартальнов в КХЛ кроме минского "Динамо" работал главным тренером в череповецкой "Северстали", новосибирской "Сибири", ЦСКА, ярославском "Локомотиве" и казанском "Ак Барсе".
ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ
Вчера, 19:18