"Сочи" одержал крупнейшую победу над СКА в очных матчах команд в КХЛ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Сочи" одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась победой хозяев со счетом 8:4 (2:3, 3:1, 3:0). В составе черноморской команды шайбы забросили Сергей Попов (8-я, 26-я минуты), Матвей Гуськов (9), Рафаэль Бикмуллин (27), Роман Максимов (31), Денис Венгрыжановский (43), Макс Эллис (57) и Николай Поляков (60). У петербуржцев отличились Брэндэн Лайпсик (4), Сергей Плотников (10) и Матвей Поляков (18, 30).
28 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
07:50 • Sergei Popov
08:06 • Матвей Гуськов
05:57 • Sergei Popov
(Ноэль Хофенмайер, Илья Николаев)
06:34 • Рафаэль Бикмуллин
(Тимур Хафизов, Матвей Гуськов)
10:46 • Roman Maximov
(Павел Дедунов, Артем Волков)
02:14 • Денис Венгрыжановский
(Ноэль Хофенмайер, Sergei Popov)
16:57 • Макс Эллис
(Илья Николаев, Павел Хомченко)
19:22 • Николай Поляков
(Матвей Гуськов, Василий Мачулин)
03:33 • Брендэн Лайпсик
09:46 • Сергей Плотников
(Николай Голдобин)
17:58 • Матвей Поляков
(Ignat Lutfullin, Yegor Gurzanov)
09:15 • Матвей Поляков
"Сочи", набрав 28 очков, занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 45 баллами идет седьмым.
В следующем матче "Сочи" примет нижнекамский "Нефтехимик" 3 января. 30 декабря СКА сыграет с "Шанхайскими драконами" на льду соперника.
