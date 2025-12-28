https://ria.ru/20251228/khokkey-2065216298.html
ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ
ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ
ЦСКА победил "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T19:18:00+03:00
2025-12-28T19:18:00+03:00
2025-12-28T19:35:00+03:00
хоккей
спорт
нижний новгород
николай коваленко
спартак (москва)
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065217797_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ecf5c6e3459e9cc885479430c50dfe0e.jpg
https://ria.ru/20251228/khokkey-2065200549.html
нижний новгород
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065217797_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60eb7e89a656f2cd643cc0c7c5252876.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, нижний новгород, николай коваленко, спартак (москва), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Нижний Новгород, Николай Коваленко, Спартак (Москва), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ
ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби в рамках КХЛ