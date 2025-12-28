Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
Хоккей
 
19:18 28.12.2025 (обновлено: 19:35 28.12.2025)
ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ
ЦСКА победил "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
нижний новгород
Новости
нижний новгород, николай коваленко, спартак (москва), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Нижний Новгород, Николай Коваленко, Спартак (Москва), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ЦСКА победил "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское дерби прошло на домашней арене ЦСКА и завершилось со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу армейцев. В составе победителей отличились Кирилл Долженков (5-я минута) и Николай Коваленко (19). У "Спартака" шайбу забросил Андрей Миронов (15).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
ЦСКА
2 : 1
Спартак Москва
04:06 • Кирилл Долженков
(Тахир Мингачев)
18:03 • Николай Коваленко
14:09 • Андрей Миронов
(Danil Pivchulin)
ЦСКА, набрав 45 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" с 45 баллами располагается на восьмой строчке.
Армейцы 30 декабря завершат 2025 год домашним матчем со столичным "Динамо". "Спартак" 4 января сыграет в Нижнем Новгороде против местного "Торпедо".
Хоккей Нижний Новгород Николай Коваленко ХК Спартак (Москва) ЦСКА КХЛ 2025-2026
 
