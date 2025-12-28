ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ЦСКА победил "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА, набрав 45 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" с 45 баллами располагается на восьмой строчке.