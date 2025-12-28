Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" по буллитам обыграл "Северсталь" в матче КХЛ
Хоккей
 
28.12.2025
"Салават Юлаев" по буллитам обыграл "Северсталь" в матче КХЛ
"Салават Юлаев" по буллитам обыграл "Северсталь" в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" дома в серии буллитов обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
уфа, спорт, владимир бутузов, адам лишка, северсталь, салават юлаев, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Уфа, Спорт, Владимир Бутузов, Адам Лишка, Северсталь, Салават Юлаев, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" по буллитам обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

"Салават Юлаев" в серии буллитов обыграл "Северсталь" в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" дома в серии буллитов обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Салавата Юлаева" шайбу забросил Владимир Бутузов (50-я минута). У "Северстали" отличился Адам Лишка (56). В серии буллитов два броска, в том числе решающий, реализовал форвард уфимской команды Егор Сучков.
"Северсталь", набрав 54 очка, возглавила турнирную таблицу Западной конференции. "Салават Юлаев" с 37 баллами располагается на восьмой строчке на Востоке.
В следующем матче "Северсталь" в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом" 30 декабря, а "Салават Юлаев" в тот же день примет минское "Динамо". Для обеих команд эти матчи станут последними в 2025 году.
"Авангард" обыграл "Ладу" в матче КХЛ
Хоккей
 
