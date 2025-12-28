https://ria.ru/20251228/khokkey-2065200549.html
"Салават Юлаев" по буллитам обыграл "Северсталь" в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" дома в серии буллитов обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
уфа
