"Миннесота" обыграла "Виннипег", Капризов набрал три очка

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Виннипеге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). В составе "Миннесоты" шайбы в основное время матча забросили Мэтт Болди (20-я минута), российский нападающий Кирилл Капризов (28) и Матс Цуккарелло (60). Автором победного гола в овертайме стал Болди (61). У "Виннипега" отличились Джош Моррисси (12), Кайл Коннор (38) и Марк Шайфли (40).

Кирилл Капризов также записал на свой счет две результативные передачи и был признан второй звездой матча. Нападающий "Миннесоты" Данила Юров отметился голевой передачей. Форвард "Уайлд" Владимир Тарасенко заблокировал один бросок. Нападающий "дикарей" Яков Тренин применил три силовых приема и заблокировал два броска. Форвард "Виннипега" Владислав Наместников отметился одним хитом.