06:00 28.12.2025
"Миннесота" обыграла "Виннипег", Капризов набрал три очка
"Миннесота" обыграла "Виннипег", Капризов набрал три очка
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Виннипег
3 : 4
Миннесота
11:36 • Джош Моррисси
(Кайл Коннор, Габриэль Виларди)
37:56 • Кайл Коннор
(Марк Шайфеле, Габриэль Виларди)
39:57 • Марк Шайфеле
(Джонатан Тэйвз)
18:29 • Мэттью Болди
(Джаред Спарджеон, Квин Хьюс)
27:33 • Кирилл Капризов
(Матс Цуккарелло, Данила Юров)
59:38 • Матс Цуккарелло
(Кирилл Капризов, Квин Хьюс)
60:39 • Мэттью Болди
(Квин Хьюс, Кирилл Капризов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Виннипеге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). В составе "Миннесоты" шайбы в основное время матча забросили Мэтт Болди (20-я минута), российский нападающий Кирилл Капризов (28) и Матс Цуккарелло (60). Автором победного гола в овертайме стал Болди (61). У "Виннипега" отличились Джош Моррисси (12), Кайл Коннор (38) и Марк Шайфли (40).
Кирилл Капризов также записал на свой счет две результативные передачи и был признан второй звездой матча. Нападающий "Миннесоты" Данила Юров отметился голевой передачей. Форвард "Уайлд" Владимир Тарасенко заблокировал один бросок. Нападающий "дикарей" Яков Тренин применил три силовых приема и заблокировал два броска. Форвард "Виннипега" Владислав Наместников отметился одним хитом.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Баффало Сейбрз" обыграли "Бостон Брюинз" (4:1), а "Торонто Мейпл Лифс" выиграл у "Оттавы Сенаторз" (7:5).
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Виннипег ДжетсМиннесота УайлдКирилл КапризовДанила ЮровВладимир ТарасенкоЯков ТренинВладислав Наместников
 
