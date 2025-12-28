Рейтинг@Mail.ru
Латвия проиграла Канаде в матче молодежного чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Хоккей
 
03:23 28.12.2025
Латвия проиграла Канаде в матче молодежного чемпионата мира
Латвия проиграла Канаде в матче молодежного чемпионата мира
Сборная Латвии по хоккею проиграла команде Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
латвия, канада
Хоккей, Латвия, Канада
Латвия проиграла Канаде в матче молодежного чемпионата мира

Сборная Латвии проиграла канадцам в матче группового этапа МЧМ по хоккею

© Фото : iihf.comЭпизод матча Латвия - Канада на молодежном чемпионате мира по хоккею
Эпизод матча Латвия - Канада на молодежном чемпионате мира по хоккею - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : iihf.com
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сборная Латвии по хоккею проиграла команде Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В составе канадской сборной шайбы забросили Коул Решни (23-я минута) и автор победного гола в овертайме Майкл Хейдж (61). У Латвии отличился Рудольф Берзкалнс (59).
В начале второго периода при счете 0:0 за опасный удар в голову до конца матча был удален латвийский нападающий Мартиньш Клауцанс.
Канадцы одержали вторую победу подряд на турнире, в ночь на 30 декабря по московскому времени они сыграют с датчанами. Латвийцы провели свой первый матч на чемпионате. В ночь на 29 декабря они встретятся с финнами.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Хоккейная шайба - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Словаки обыграли сборную Германии в матче МЧМ по хоккею
