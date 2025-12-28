https://ria.ru/20251228/khokkey-2065126042.html
Латвия проиграла Канаде в матче молодежного чемпионата мира
Сборная Латвии по хоккею проиграла команде Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T03:23:00+03:00
хоккей
латвия
канада
латвия, канада
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сборная Латвии по хоккею проиграла команде Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В составе канадской сборной шайбы забросили Коул Решни (23-я минута) и автор победного гола в овертайме Майкл Хейдж (61). У Латвии отличился Рудольф Берзкалнс (59).
В начале второго периода при счете 0:0 за опасный удар в голову до конца матча был удален латвийский нападающий Мартиньш Клауцанс.
Канадцы одержали вторую победу подряд на турнире, в ночь на 30 декабря по московскому времени они сыграют с датчанами. Латвийцы провели свой первый матч на чемпионате. В ночь на 29 декабря они встретятся с финнами.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.