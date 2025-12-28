Рейтинг@Mail.ru
"Милан" разгромил "Верону" и вновь возглавил таблицу Серии А - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:33 28.12.2025 (обновлено: 16:34 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/futbol-2065194025.html
"Милан" разгромил "Верону" и вновь возглавил таблицу Серии А
"Милан" разгромил "Верону" и вновь возглавил таблицу Серии А - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Милан" разгромил "Верону" и вновь возглавил таблицу Серии А
"Милан" дома обыграл "Верону" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T16:33:00+03:00
2025-12-28T16:34:00+03:00
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
милан
верона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892458487_0:150:1080:758_1920x0_80_0_0_0553f6cbb0f476ffddae11c288a27da9.jpg
https://ria.ru/20251228/futbol-2065119797.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892458487_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_637594fd748f27b6813669a1e8e15488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу), милан, верона
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Милан, Верона
"Милан" разгромил "Верону" и вновь возглавил таблицу Серии А

"Милан" обыграл "Верону" и вновь возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу

© пресс-служба клуба "Милан"Полузащитник "Милана" Кристиан Пулишич
Полузащитник Милана Кристиан Пулишич - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© пресс-служба клуба "Милан"
Полузащитник "Милана" Кристиан Пулишич. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Милан" дома обыграл "Верону" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Кристофер Нкунку (48-я и 53-я минуты), который свой первый мяч забил с 11-метровой отметки, еще один гол на свой счет записал Кристиан Пулишич (45+1).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
28 декабря 2025 • начало в 14:30
Завершен
Милан
3 : 0
Верона
45‎’‎ • Кристиан Пулишич
(Адриен Рабьо)
48‎’‎ • Кристофер Нкунку (П)
53‎’‎ • Кристофер Нкунку
Календарь Турнирная таблица История встреч
С момента своего дебюта в Серии А в сезоне-2023/24 Пулишич внес вклад в 50 взятий ворот (31 гол и 19 голевых передач). Только форвард "Интера" Лаутаро Мартинес (53) достиг такой отметки за этот период времени.
"Милан", набрав 35 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А. В текущем сезоне чемпионата Италии клуб потерпел меньше всех поражений. Команда Массимилиано Аллегри уступила только в первом туре "Кремонезе" (1:2). "Верона" с 12 баллами располагается на 18-й позиции.
В 18-м туре "Милан" на выезде сыграет с "Кальяри" 2 января, а "Верона" примет "Торино" 4 января.
Футболисты Ювентус - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Ювентус" победил "Пизу" в матче чемпионата Италии по футболу
00:42
 
ФутболСпортСерия А (чемпионат Италии по футболу)МиланВерона
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала