"Милан" разгромил "Верону" и вновь возглавил таблицу Серии А
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Милан" дома обыграл "Верону" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Кристофер Нкунку (48-я и 53-я минуты), который свой первый мяч забил с 11-метровой отметки, еще один гол на свой счет записал Кристиан Пулишич (45+1).
С момента своего дебюта в Серии А в сезоне-2023/24 Пулишич внес вклад в 50 взятий ворот (31 гол и 19 голевых передач). Только форвард "Интера" Лаутаро Мартинес (53) достиг такой отметки за этот период времени.
"Милан", набрав 35 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А. В текущем сезоне чемпионата Италии
клуб потерпел меньше всех поражений. Команда Массимилиано Аллегри
уступила только в первом туре "Кремонезе" (1:2). "Верона" с 12 баллами располагается на 18-й позиции.
В 18-м туре "Милан" на выезде сыграет с "Кальяри" 2 января, а "Верона" примет "Торино" 4 января.