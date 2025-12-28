"Милан" разгромил "Верону" и вновь возглавил таблицу Серии А

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Милан" дома обыграл "Верону" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Кристофер Нкунку (48-я и 53-я минуты), который свой первый мяч забил с 11-метровой отметки, еще один гол на свой счет записал Кристиан Пулишич (45+1).

С момента своего дебюта в Серии А в сезоне-2023/24 Пулишич внес вклад в 50 взятий ворот (31 гол и 19 голевых передач). Только форвард "Интера" Лаутаро Мартинес (53) достиг такой отметки за этот период времени.

"Милан", набрав 35 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А. В текущем сезоне чемпионата Италии клуб потерпел меньше всех поражений. Команда Массимилиано Аллегри уступила только в первом туре "Кремонезе" (1:2). "Верона" с 12 баллами располагается на 18-й позиции.