Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" победил "Пизу" в матче чемпионата Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:42 28.12.2025 (обновлено: 04:45 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/futbol-2065119797.html
"Ювентус" победил "Пизу" в матче чемпионата Италии по футболу
"Ювентус" победил "Пизу" в матче чемпионата Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Ювентус" победил "Пизу" в матче чемпионата Италии по футболу
Туринский "Ювентус" обыграл "Пизу" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T00:42:00+03:00
2025-12-28T04:45:00+03:00
футбол
спорт
ювентус
пиза
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065128854_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_b68a0a09ed71fb027d6de843cdbe1aeb.jpg
https://ria.ru/20251227/italiya-2065117886.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065128854_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_93a9e82ee962d1e216c4d05ba3a2bbaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ювентус, пиза, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Ювентус, Пиза, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Ювентус" победил "Пизу" в матче чемпионата Италии по футболу

"Ювентус" обыграл "Пизу" в матче 17-го тура Серии А

© Getty Images / Daniele Badolato - Juventus FCФутболисты "Ювентус"
Футболисты Ювентус - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Getty Images / Daniele Badolato - Juventus FC
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Туринский "Ювентус" обыграл "Пизу" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Пизе завершилась победой гостей со счетом 2:0. Мячи забили Пьер Калюлю (73-я минута) и Кенан Йылдыз (90+2).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
27 декабря 2025 • начало в 22:45
Завершен
Пиза
0 : 2
Ювентус
73‎’‎ • Пьер Калулу
90‎’‎ • Кенан Йылдыз
(Джонатан Дэвид)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ювентус", набрав 32 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А и уступает лидирующему и имеющему две встречи в запасе "Интеру" один балл. "Пиза" с 11 очками занимает предпоследнее, 19-е место и находится в зоне вылета в Серию B.
В следующем туре "Ювентус" примет "Лечче" 3 января. "Пиза" в этот же день дома сыграет с "Комо".
Желтая карточка - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Лацио" пожаловался на судейство после матча Серии А
Вчера, 23:47
 
ФутболСпортЮвентусПизаСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала