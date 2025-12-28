https://ria.ru/20251228/futbol-2065119797.html
"Ювентус" победил "Пизу" в матче чемпионата Италии по футболу
Туринский "Ювентус" обыграл "Пизу" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Ювентус" обыграл "Пизу" в матче 17-го тура Серии А