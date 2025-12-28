Рейтинг@Mail.ru
Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Лыжные гонки
 
13:56 28.12.2025
Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России
Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России
Сергей Ардашев стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который прошел в Кирово-Чепецке.
лыжные гонки
спорт
сергей ардашев
2025
спорт, сергей ардашев
Лыжные гонки, Спорт, Сергей Ардашев
Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России

Ардашев победил в скиатлоне на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Сергей Ардашев
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сергей Ардашев стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который прошел в Кирово-Чепецке.
Он преодолел дистанцию 20 км за 50 минут 53,7 секунды. Серебро завоевал Дмитрий Жуль (отставание - 0,3 секунды), бронзу - Павел Соловьев (+0,6).
Скиатлон - гонка, в которой первую половину дистанции лыжники проходят классическим стилем, а вторую после смены лыж преодолевают коньковым ходом.
Следующий, шестой этап Кубка России состоится 15-18 января в Казани.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Норвежский журналист рассказал, как Коростелева и Непряеву приняли на КМ
22 декабря, 12:47
 
Лыжные гонки
 
