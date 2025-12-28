https://ria.ru/20251228/ardashev-2065171879.html
Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России
Сергей Ардашев стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который прошел в Кирово-Чепецке. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сергей Ардашев стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который прошел в Кирово-Чепецке.
Он преодолел дистанцию 20 км за 50 минут 53,7 секунды. Серебро завоевал Дмитрий Жуль (отставание - 0,3 секунды), бронзу - Павел Соловьев (+0,6).
Скиатлон - гонка, в которой первую половину дистанции лыжники проходят классическим стилем, а вторую после смены лыж преодолевают коньковым ходом.
Следующий, шестой этап Кубка России состоится 15-18 января в Казани.