Вратарь "Айлендерс" Сорокин попал в список травмированных
Вратарь "Айлендерс" Сорокин попал в список травмированных - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Вратарь "Айлендерс" Сорокин попал в список травмированных
Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин помещен в список травмированных, сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T17:52:00+03:00
2025-12-27T17:52:00+03:00
2025-12-27T17:52:00+03:00
спорт
илья сорокин
нью-йорк айлендерс
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
