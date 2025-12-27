Рейтинг@Mail.ru
17:52 27.12.2025
Вратарь "Айлендерс" Сорокин попал в список травмированных
Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин помещен в список травмированных, сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
спорт, илья сорокин, нью-йорк айлендерс, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : twitter.com/nyislandersГолкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин
Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин помещен в список травмированных, сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Датой включения россиянина в список числится 20 декабря. Ранее 22 декабря клуб сообщал, что Сорокин получил легкое повреждение и вернется на лед после праздничного перерыва в НХЛ. Вместо россиянина в состав команды вызван выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ) швед Маркус Хёгберг.
В ночь на 28 декабря по московскому времени "Айлендерс" примут "Нью-Йорк Рейнджерс".
Сорокину 30 лет. В текущем сезоне он сыграл за клуб 24 матча, одержав 12 побед при трех шатаутах, отражая в среднем 91% бросков по воротам.
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ
8 декабря, 21:07
 
СпортИлья СорокинНью-Йорк АйлендерсНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
