https://ria.ru/20251227/smi-2065038080.html
"Спартак" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи, пишут СМИ
"Спартак" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Спартак" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи, пишут СМИ
Московский футбольный клуб "Спартак" вступил в переговоры с бразильским "Фламенго" по трансферу уругвайского защитника Матиаса Виньи, сообщает RTI Esporte. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T11:32:00+03:00
2025-12-27T11:32:00+03:00
2025-12-27T14:07:00+03:00
спартак москва
фламенго
футбол
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870203495_0:0:3403:1915_1920x0_80_0_0_20cb0b5c9e98e55964731c169b15b535.jpg
https://ria.ru/20251226/zobnin-2064827297.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870203495_607:0:3338:2048_1920x0_80_0_0_6ea8946d45f43af7a89609756c99e04c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спартак москва, фламенго, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Спартак Москва, Фламенго, Футбол, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи, пишут СМИ
RTI Esporte: "Спартак" вступил в переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи