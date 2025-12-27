Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:32 27.12.2025 (обновлено: 14:07 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/smi-2065038080.html
"Спартак" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи, пишут СМИ
"Спартак" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Спартак" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи, пишут СМИ
Московский футбольный клуб "Спартак" вступил в переговоры с бразильским "Фламенго" по трансферу уругвайского защитника Матиаса Виньи, сообщает RTI Esporte. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T11:32:00+03:00
2025-12-27T14:07:00+03:00
спартак москва
фламенго
футбол
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870203495_0:0:3403:1915_1920x0_80_0_0_20cb0b5c9e98e55964731c169b15b535.jpg
https://ria.ru/20251226/zobnin-2064827297.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870203495_607:0:3338:2048_1920x0_80_0_0_6ea8946d45f43af7a89609756c99e04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спартак москва, фламенго, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Спартак Москва, Фламенго, Футбол, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи, пишут СМИ

RTI Esporte: "Спартак" вступил в переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи

© пресс-служба клуба "Борнмут"Матиас Винья в матче АПЛ
Матиас Винья в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© пресс-служба клуба "Борнмут"
Матиас Винья в матче АПЛ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" вступил в переговоры с бразильским "Фламенго" по трансферу уругвайского защитника Матиаса Виньи, сообщает RTI Esporte.
По информации издания, "Спартак" уже направил два предложения клубу по 28-летнему уругвайцу в размере 3 и 4 млн евро. Оба варианта были отклонены.
Сообщается, что бразильский клуб намерен выручить с продажи игрока не менее 6 млн евро. Во "Фламенго" ожидают нового предложения со стороны российской команды.
Винья является воспитанником уругвайского "Насьоналя". На протяжении карьеры он также выступал в составе бразильского "Палмейраса", итальянских клубов "Рома" и "Сассуоло", а также английском "Борнмуте". Вместе с римской командой уругваец становился победителем Лиги конференций в сезоне-2021/22.
Игрок ФК Спартак Роман Зобнин радуется забитому голу в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Спартак (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва). - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Спартак" продлил контракт с Зобниным
26 декабря, 12:13
 
ФутболСпартак МоскваФламенгоТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала