https://ria.ru/20251227/khokkey-2065018817.html
Сборная Финляндии победила датчан на молодежном чемпионате мира по хоккею
Сборная Финляндии победила датчан на молодежном чемпионате мира по хоккею - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Сборная Финляндии победила датчан на молодежном чемпионате мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Дании в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T07:33:00+03:00
2025-12-27T07:33:00+03:00
2025-12-27T09:10:00+03:00
хоккей
международная федерация хоккея (iihf)
молодежный чемпионат мира по хоккею
финляндия (до 20 лет)
дания (до 20 лет)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773241447_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f630ecc23551dcaa6c375d3f6a608354.jpg
https://ria.ru/20251226/khokkey-2065000822.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773241447_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9450878de84add8ba14df454e1403240.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная федерация хоккея (iihf), молодежный чемпионат мира по хоккею, финляндия (до 20 лет), дания (до 20 лет)
Хоккей, Международная федерация хоккея (IIHF), Молодежный чемпионат мира по хоккею, Финляндия (до 20 лет), Дания (до 20 лет)
Сборная Финляндии победила датчан на молодежном чемпионате мира по хоккею
Сборная Финляндии победила датчан в матче группового этапа МЧМ по хоккею