17:59 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/karpov-2065077959.html
Карпов прокомментировал победу Артемьева над Карлсеном
спорт, доха, катар, владислав артемьев, анатолий карпов, магнус карлсен, шахматы
Спорт, Доха, Катар, Владислав Артемьев, Анатолий Карпов, Магнус Карлсен, Шахматы
Российский шахматист, гроссмейстер Владислав Артемьев
Российский шахматист, гроссмейстер Владислав Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что победа над норвежцем Магнусом Карлсеном является большим успехом для российского гроссмейстера Владислава Артемьева.
Ранее Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 29-м ходу. Он с шестью победами и одной ничьей остается непобежденным на турнире в столице Катара.
"Поздравляю Владислава - это большой успех! Карлсен стал меньше заниматься, поэтому и дошел до поражений. Но это не значит, что его время проходит. Просто норвежец стал меньше работать", - сказал Карпов.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу. Общий призовой фонд превышает 1 млн евро.
Горячкина идет третьей в турнирной таблице ЧМ по рапиду
26 декабря, 21:04
26 декабря, 21:04
 
СпортДохаКатарВладислав АртемьевАнатолий КарповМагнус КарлсенШахматы
 
