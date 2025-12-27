Рейтинг@Mail.ru
Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу над "Аль-Ухдудом"
Футбол
 
19:54 27.12.2025 (обновлено: 07:23 28.12.2025)
Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу над "Аль-Ухдудом"
Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу над "Аль-Ухдудом"
"Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Ухдудом" в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу над "Аль-Ухдудом"

Криштиану Роналду оформил дубль и принес "Аль-Насру" победу над "Аль-Ухдудом"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Ухдудом" в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду (31-я, 45+3-я минуты). На 66-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен третий гол португальца. Также мяч забил Жуан Феликс (90+4).
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу
27 декабря 2025 • начало в 17:50
Завершен
Аль-Наср
3 : 0
Аль-Ухдуд
31‎’‎ • Криштиану Роналду
(Абдулела Аль-Амри)
45‎’‎ • Криштиану Роналду
(Марсело Брозович)
90‎’‎ • Жуан Феликс
(Nawaf Al-Boushail)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Роналду забил 955-й и 956-й мячи в карьере. Он и Феликс лидируют в таблице бомбардиров чемпионата с 12 голами.
"Аль-Наср" с 30 очками возглавляет таблицу чемпионата Саудовской Аравии, одержав победу во всех матчах со старта сезона.
