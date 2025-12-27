Матыцин назвал Акинфеева и Сафонова олицетворением успеха вратарской школы

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин в разговоре с РИА Новости заявил, что Игорь Акинфеев из московского ЦСКА и Матвей Сафонов из "Пари Сен-Жермен" являются олицетворением успеха российской вратарской школы.