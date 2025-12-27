Рейтинг@Mail.ru
Матыцин назвал Акинфеева и Сафонова олицетворением успеха вратарской школы
15:21 27.12.2025
Матыцин назвал Акинфеева и Сафонова олицетворением успеха вратарской школы
спорт, россия, олег матыцин, госдума рф, игорь акинфеев, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), пфк цска, фламенго
Футбол, Спорт, Россия, Олег Матыцин, Госдума РФ, Игорь Акинфеев, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), ПФК ЦСКА, Фламенго
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин в разговоре с РИА Новости заявил, что Игорь Акинфеев из московского ЦСКА и Матвей Сафонов из "Пари Сен-Жермен" являются олицетворением успеха российской вратарской школы.
Сафонов после перехода в "ПСЖ" летом 2024 года завоевал вместе с парижанами шесть трофеев, включая Межконтинентальный кубок. В финале турнира он отразил четыре пенальти подряд в серии против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Акинфеев в 2025 году вместе с ЦСКА выиграл Кубок и Суперкубок России.
"Зачем выбирать между Сафоновым и Акинфеевым? Это два ярких представителя нашей вратарской школы. В разные периоды себя проявили, взяв исторические пенальти - Игорь, выступая за сборную на чемпионате мира, долгие годы успешно выступая за национальную команду, а Матвей - в финале Межконтинентального кубка. Думаю, у Сафонова впереди еще много ярких событий", - сказал Матыцин.
"Я не сторонник выбора (между ними). Считаю, что они олицетворяют успех нашей вратарской школы, воспитанниками которой являются", - добавил собеседник агентства.
ФутболСпортРоссияОлег МатыцинГосдума РФИгорь АкинфеевМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)ПФК ЦСКАФламенго
 
