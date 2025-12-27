Рейтинг@Mail.ru
Олимпийская чемпионка Дмитриева перейдет в "Бухарест" из "Ференцвароша" - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
21:42 27.12.2025
Олимпийская чемпионка Дмитриева перейдет в "Бухарест" из "Ференцвароша"
Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева будет со следующего сезона выступать за румынский "Бухарест", сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
спорт, гандбол, дарья дмитриева
Спорт, Гандбол, Дарья Дмитриева
Олимпийская чемпионка Дмитриева перейдет в "Бухарест" из "Ференцвароша"

Чемпионка ОИ гандболистка Дмитриева перейдет в "Бухарест" из "Ференцвароша"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева будет со следующего сезона выступать за румынский "Бухарест", сообщается на сайте клуба.
Соглашение с Дмитриевой рассчитано на два года. С 2024-го разыгрывающая представляет венгерский "Ференцварош".
"Я рада присоединиться к команде на следующие два сезона! С нетерпением жду новых вызовов и готова отдать все силы ради команды и болельщиков!" - заявила Дмитриева при подписании контракта.
Дмитриевой 30 лет. В период игровой карьеры она также выступала за словенский "Крим", московский ЦСКА, тольяттинскую "Ладу" и волгоградское "Динамо". В составе сборной России Дмитриева становилась серебряным призером чемпионата Европы (2018) и Олимпиады в Токио, а также побеждала на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Анна Вяхирева - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Вяхирева летом перейдет в датский "Оденсе"
11 декабря, 21:55
 
