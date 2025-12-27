Олимпийская чемпионка Дмитриева перейдет в "Бухарест" из "Ференцвароша"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева будет со следующего сезона выступать за румынский "Бухарест", сообщается на сайте клуба.

Соглашение с Дмитриевой рассчитано на два года. С 2024-го разыгрывающая представляет венгерский "Ференцварош".

"Я рада присоединиться к команде на следующие два сезона! С нетерпением жду новых вызовов и готова отдать все силы ради команды и болельщиков!" - заявила Дмитриева при подписании контракта.