Олимпийская чемпионка Дмитриева перейдет в "Бухарест" из "Ференцвароша"

2025-12-27T21:42:00+03:00
спорт
гандбол
дарья дмитриева
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева будет со следующего сезона выступать за румынский "Бухарест", сообщается на сайте клуба.
Соглашение с Дмитриевой рассчитано на два года. С 2024-го разыгрывающая представляет венгерский "Ференцварош".
"Я рада присоединиться к команде на следующие два сезона! С нетерпением жду новых вызовов и готова отдать все силы ради команды и болельщиков!" - заявила Дмитриева при подписании контракта.
Дмитриевой 30 лет. В период игровой карьеры она также выступала за словенский "Крим", московский ЦСКА, тольяттинскую "Ладу" и волгоградское "Динамо". В составе сборной России Дмитриева становилась серебряным призером чемпионата Европы (2018) и Олимпиады в Токио, а также побеждала на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.