"Балтика" расторгла контракты с защитниками Луной и Мохаммадом - 27.12.2025
Футбол
 
13:24 27.12.2025 (обновлено: 14:12 27.12.2025)
"Балтика" расторгла контракты с защитниками Луной и Мохаммадом
"Балтика" расторгла контракты с защитниками Луной и Мохаммадом
Калининградский футбольный клуб "Балтика" в Telegram-канале объявил о расторжении контрактов с защитниками Диего Луной и Амиром Мохаммадом. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
диего луна, балтика, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" в Telegram-канале объявил о расторжении контрактов с защитниками Диего Луной и Амиром Мохаммадом.
"Мы благодарим Амира и Диего за пройденный путь, самоотдачу и стремление побеждать вместе с "балтийцами" и желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере", - говорится в сообщении.
Луна перешел из "Каракаса" в "Балтику" 13 февраля 2024 года, после чего год провел в аренде в подмосковных "Химках". Всего он сыграл за калининградский клуб 25 матчей.
Мохаммад выступал за "Балтику" с лета 2024 года и всего сыграл за клуб 39 матчей, забив три гола.
РФС наложил на "Балтику" запрет на регистрацию новичков из-за долгов
23 декабря, 14:12
РФС наложил на "Балтику" запрет на регистрацию новичков из-за долгов
23 декабря, 14:12
 
