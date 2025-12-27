https://ria.ru/20251227/baltika-2065048207.html
"Балтика" расторгла контракты с защитниками Луной и Мохаммадом
Калининградский футбольный клуб "Балтика" в Telegram-канале объявил о расторжении контрактов с защитниками Диего Луной и Амиром Мохаммадом. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
