"Амур" на выезде обыграл "Барыс" в матче КХЛ
Хабаровский "Амур" на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T16:53:00+03:00
