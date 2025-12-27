Рейтинг@Mail.ru
"Амур" на выезде обыграл "Барыс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
16:53 27.12.2025
"Амур" на выезде обыграл "Барыс" в матче КХЛ
"Амур" на выезде обыграл "Барыс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Амур" на выезде обыграл "Барыс" в матче КХЛ
Хабаровский "Амур" на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.12.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Амур".Хоккеисты "Амура"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Хабаровский "Амур" на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Астане, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Артем Шварев (10-я минута), Александр Филатьев (26), Кирилл Ураков (29) и Артур Гиздатуллин (59). У "Барыса" отличился Кирилл Панюков (40).
"Амур" (38 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Потерпевший четвертое поражение подряд "Барыс" (34) располагается на девятой строчке.
В следующем матче "Амур" примет новосибирскую "Сибирь", а "Барыс" в гостях сыграет с омским "Авангардом". Обе встречи пройдут 30 декабря и станут для команд последними в 2025 году.
