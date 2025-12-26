Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" продлил контракт с Зобниным
Футбол
 
26.12.2025
"Спартак" продлил контракт с Зобниным
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Спартак" продлил контракт с футболистом команды Романом Зобниным, сообщается в Telegram-канале московского клуба.
Новое соглашение 31-летнего хавбека с клубом рассчитано до 2027 года.
"Желаем Роману оставаться примером профессионализма и поднять над головой новые трофеи в качестве капитана "Спартака", - говорится в сообщении клуба.
Зобнин является капитаном "Спартака" и выступает за клуб с лета 2016 года. Всего в его активе 291 матч в составе клуба и 21 забитый мяч. Вместе со "Спартаком" Зобнин выигрывал чемпионат России и Кубок страны.
Известный агент выступил против приглашения Карседо в "Спартак"
