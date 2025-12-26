https://ria.ru/20251226/zobnin-2064827297.html
"Спартак" продлил контракт с Зобниным
"Спартак" продлил контракт с футболистом команды Романом Зобниным, сообщается в Telegram-канале московского клуба. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
