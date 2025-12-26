https://ria.ru/20251226/volejbol-2064992144.html
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Локомотив" в матче чемпионата России
Волейболистки тульской "Тулицы" одержали победу над калининградским "Локомотивом" в матче 15-го тура чемпионата России среди женских команд. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T22:00:00+03:00
2025-12-26T22:00:00+03:00
2025-12-26T22:14:00+03:00
волейбол
спорт
россия
тула
краснодар
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
москва
локомотив (калининград)
россия
тула
краснодар
москва
