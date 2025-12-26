Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Локомотив" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Волейбол
 
22:00 26.12.2025 (обновлено: 22:14 26.12.2025)
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Локомотив" в матче чемпионата России
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Локомотив" в матче чемпионата России
Волейболистки тульской "Тулицы" одержали победу над калининградским "Локомотивом" в матче 15-го тура чемпионата России среди женских команд. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
спорт, россия, тула, краснодар, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), москва, локомотив (калининград), протон, динамо (краснодар, ж)
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Локомотив" в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Волейболистки тульской "Тулицы" одержали победу над калининградским "Локомотивом" в матче 15-го тура чемпионата России среди женских команд.
Встреча в Туле завершилась со счетом 3-1 (25:21, 22:25, 28:26, 25:21) в пользу хозяек.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
26 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Тулица
3 : 125:2122:2528:2625:21
Локомотив Калининград
"Тулица" с семью победами и восемью поражениями располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. "Локомотив" проиграл впервые за пять матчей. Калининградская команда с девятью победами и шестью поражениями занимает пятое место.
Результаты других матчей:
"Динамо" (Краснодар) - "Динамо" (Москва) - 1-3 (25:22, 19:25, 24:26, 23:25);
"Протон" (Саратов) - "Динамо-Метар" (Челябинск) - 1-3 (25:23, 25:27, 17:25, 22:25).
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
24 декабря, 21:20
 
ВолейболСпортРоссияТулаКраснодарСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)МоскваЛокомотив (Калининград)ПротонДинамо (Краснодар, ж)
 
