Валиевой будет сложно, считает Васильев

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Российской фигуристке Камиле Валиевой будет крайне сложно сразу добиваться успехов после длительной дисквалификации, и ей нужна поддержка, возвращение на прежний высокий уровень будет выдающимся достижением, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация завершилась 25 декабря. Спортсменка в настоящее время готовится под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
"Камиле предстоит очень сложный период. Во-первых, на нее будет давить огромный груз ответственности, потому что к ней сейчас будет приковано пристальное давление со всего мира. И, конечно, это не может не отразиться на результатах. И, во-вторых, отсутствие международных стартов пока не позволит ей быть достаточно конкурентной фигуристкой. Но, возможно, спустя какое-то время Камила сможет поправить свое положение", - сказал Васильев.
"Думаю, что первые выступления будут не очень яркими. И Валиеву в эти моменты надо будет очень сильно поддержать. Для того, чтобы Камила понимала: за нее очень волнуются и переживают, и в нее, самое главное, верят. Поначалу ждать каких-то прорывных результатов не стоит, но тем не менее через некоторое время она поправит свое положение. Станет ли она звездой, как раньше, сказать сложно. Потому что это редкое явление. Если Камиле это удастся во второй раз, то это станет уникальным событием. Ведь после таких потрясений и такого колоссального несправедливого давления выйти на высочайший уровень мало кому по силам", - подчеркнул собеседник агентства.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.