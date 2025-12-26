Валиевой будет сложно, считает Васильев

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Российской фигуристке Камиле Валиевой будет крайне сложно сразу добиваться успехов после длительной дисквалификации, и ей нужна поддержка, возвращение на прежний высокий уровень будет выдающимся достижением, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.