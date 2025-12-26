https://ria.ru/20251226/ska-2064977458.html
СКА на выезде переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
СКА на выезде переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
СКА на выезде переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Петербургский СКА на выезде выиграл у минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.12.2025
минск
СКА на выезде переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
СКА выиграл у минского "Динамо" со счетом 4:1 в матче КХЛ