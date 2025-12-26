Рейтинг@Mail.ru
СКА на выезде переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:27 26.12.2025
СКА на выезде переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
СКА на выезде переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Петербургский СКА на выезде выиграл у минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.12.2025
минск
СКА на выезде переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ

СКА выиграл у минского "Динамо" со счетом 4:1 в матче КХЛ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде выиграл у минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в пятницу в Минске и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Брендэн Лайпсик (6-я минута), Матвей Поляков (14) и Михаил Воробьев (28, 60). У "Динамо" отличился Сэм Энэс (50).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Динамо Минск
1 : 4
СКА
09:48 • Сам Анас
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
05:49 • Брендэн Лайпсик
(Рокко Гримальди)
13:50 • Матвей Поляков
(Yegor Gurzanov)
07:58 • Михаил Воробьев
(Данила Галенюк)
19:10 • Михаил Воробьев
(Сергей Плотников)
СКА, набрав 45 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Динамо" с 53 баллами располагается на третьей строчке.
В следующем матче минчане примут московское "Динамо", а СКА в гостях сыграет с "Сочи". Обе встречи пройдут 28 декабря.
