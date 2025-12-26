https://ria.ru/20251226/simonyan-2064851941.html
Заседание исполкома РФС началось с минуты молчания в память о Симоняне
Заседание исполкома РФС началось с минуты молчания в память о Симоняне - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Заседание исполкома РФС началось с минуты молчания в память о Симоняне
Заседание последнего в 2025 году исполкома Российского футбольного союза (РФС) началось с минуты молчания в память о лучшем бомбардире в истории московского... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заседание последнего в 2025 году исполкома Российского футбольного союза (РФС) началось с минуты молчания в память о лучшем бомбардире в истории московского "Спартака" Никите Симоняне, сообщается в Telegram-канале организации.
Заседание исполкома РФС проходит в пятницу в Москве.
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов).
Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).