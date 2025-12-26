https://ria.ru/20251226/rpl-2064885879.html
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России
Российский футбольный союз (РФС) в своем Telegram-канале объявил о продлении прав Российской премьер-лиги (РПЛ) на проведение чемпионата России по футболу до... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
футбол
спорт
россия
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
россия
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России
