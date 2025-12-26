Рейтинг@Mail.ru
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
14:35 26.12.2025
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России

РФС объявил о продлении прав РПЛ на проведение ЧР до 2030 года

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлажок с символикой Российской премьер-лиги (РПЛ)
Флажок с символикой Российской премьер-лиги (РПЛ). Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) в своем Telegram-канале объявил о продлении прав Российской премьер-лиги (РПЛ) на проведение чемпионата России по футболу до 2030 года.
Соглашение с лигой будет действовать до конца сезона-2029/30. РПЛ продолжит отвечать за организацию чемпионата России среди клубов высшего футбольного дивизиона, распоряжаться коммерческими и вещательными правами.
Предыдущее соглашение между РФС и РПЛ было подписано в феврале 2022 года. Решение о пролонгации было принято с учетом выполнения РПЛ ключевых показателей эффективности.
Логотип УЕФА - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Стала известна сумма выплаты РФС от УЕФА за неучастие в еврокубках
12 декабря, 21:20
 
ФутболСпортРоссияРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
