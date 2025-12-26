"Металлург" продлил контракт с главным тренером Разиным

"Продление контракта с Андреем Разиным – логичный шаг развития нашего клуба. Причем мы говорим не только о команде мастеров, но и о всей системе. За время работы в "Металлурге" Андрей Владимирович проявил несколько важных положительных качеств. Во-первых, это умение доверять молодым хоккеистам – "Металлург" всегда ценил собственных воспитанников. Помимо этого, Андрей Разин не боится принимать смелые решения, зачастую именно они переворачивают ход игры в нашу пользу. Прибавим к этому комбинационный и атакующий хоккей – этот стиль заложен в ДНК клуба и приносил нам славу в прошлом. Все в "Металлурге" уверены, что дальнейшее сотрудничество с Андреем Владимировичем принесет команде еще больше ярких и громких побед", - сказал спортивный директор клуба Евгений Бирюков.