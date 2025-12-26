https://ria.ru/20251226/razin-2064799735.html
"Металлург" продлил контракт с главным тренером Разиным
2025-12-26T10:57:00+03:00
2025-12-26T10:57:00+03:00
2025-12-26T11:28:00+03:00
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" продлил соглашение с главным тренером команды Андреем Разиным, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение рассчитано на два года - до конца сезона-2027/28.
"Продление контракта с Андреем Разиным – логичный шаг развития нашего клуба. Причем мы говорим не только о команде мастеров, но и о всей системе. За время работы в "Металлурге" Андрей Владимирович проявил несколько важных положительных качеств. Во-первых, это умение доверять молодым хоккеистам – "Металлург" всегда ценил собственных воспитанников. Помимо этого, Андрей Разин не боится принимать смелые решения, зачастую именно они переворачивают ход игры в нашу пользу. Прибавим к этому комбинационный и атакующий хоккей – этот стиль заложен в ДНК клуба и приносил нам славу в прошлом. Все в "Металлурге" уверены, что дальнейшее сотрудничество с Андреем Владимировичем принесет команде еще больше ярких и громких побед", - сказал спортивный директор клуба Евгений Бирюков.
Разин возглавляет "Металлург" с 2023 года и привел команду к победе в Кубке Гагарина (2024), тогда же он был признан лучшим тренером сезона. До этого он тренировал саратовский "Кристалл", ижевскую "Ижсталь", екатеринбургский "Автомобилист", ханты-мансийскую "Югру", владивостокский "Адмирал" и череповецкую "Северсталь". Будучи игроком, он трижды переходил в "Металлург" (1994-1996, 1997-2001, 2004-2005) и дважды выигрывал чемпионат России.
"Металлург" с 59 очками является лучшей командой текущего сезона КХЛ и возглавляет таблицу Восточной конференции.