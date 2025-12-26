"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" в НБА, Вембаньяма оформил дабл-дабл

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" одержал победу над "Оклахома-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахома-Сити завершилась со счетом 117:102 (41:36, 28:24, 26:19, 22:23) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник "Сан-Антонио" Де’Аарон Фокс, который набрал 29 очков, его одноклубник Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл (19 очков + 11 подборов). У "Оклахомы" больше всех очков набрал Шей Гилджес-Александер (22), дабл-даблами отметились Айзея Хартенштайн (13 очков + 12 подборов) и Чет Холмгрен (10 очков + 12 подборов).
25 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
"Сан-Антонио" (23 победы, 7 поражений) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала пятую победу подряд после поражения от "Нью-Йорк Никс" в финале Кубка НБА. "Оклахома" (26 побед, 5 поражений) продолжает лидировать на Западе.
В следующем матче "Оклахома" 28 декабря примет "Филадельфию Севенти Сиксерс", "Сан-Антонио" 27 декабря дома сыграет с "Ютой Джаз".
