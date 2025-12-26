"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" в НБА, Вембаньяма оформил дабл-дабл

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" одержал победу над "Оклахома-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Сан-Антонио" (23 победы, 7 поражений) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала пятую победу подряд после поражения от "Нью-Йорк Никс" в финале Кубка НБА. "Оклахома" (26 побед, 5 поражений) продолжает лидировать на Западе.