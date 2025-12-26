Рейтинг@Mail.ru
Дюков допустил, что РФС будет лишать клубы очков за финансовые нарушения - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Футбол
 
17:35 26.12.2025 (обновлено: 18:16 26.12.2025)
Дюков допустил, что РФС будет лишать клубы очков за финансовые нарушения
Дюков допустил, что РФС будет лишать клубы очков за финансовые нарушения - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Дюков допустил, что РФС будет лишать клубы очков за финансовые нарушения
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что футбольные клубы в будущем могут лишаться набранных очков в случае... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
футбол
спорт
александр дюков
российский футбольный союз (рфс)
первая лига
российская премьер-лига (рпл)
Дюков допустил, что РФС будет лишать клубы очков за финансовые нарушения

Дюков заявил, что РФС сможет снимать очки с клубов за финансовые нарушения

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что футбольные клубы в будущем могут лишаться набранных очков в случае финансовых нарушений.
В пятницу исполком РФС утвердил изменения в правилах лицензирования футбольных клубов. Будет усилен финансовый контроль по ходу чемпионата. Отрицательные расхождения между фактическими и плановыми показателями бюджета более чем на 15% для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и более чем на 10% для клубов Первой лиги будут считаться существенным отклонением.
"Решение еще не принято. Один из обсуждаемых вариантов – возможность снятия очков за совершение финансовых нарушений. Мера будет применяться в том случае, если они не устранены за отведенное на это время", - сказал Дюков.
Футбол. Балтика (Калининград) – Торпедо (Москва) - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
РФС наложил на "Балтику" запрет на регистрацию новичков из-за долгов
23 декабря, 14:12
 
ФутболСпортАлександр ДюковРоссийский футбольный союз (РФС)Первая ЛигаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
