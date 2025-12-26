https://ria.ru/20251226/kluby-2064949882.html
Дюков допустил, что РФС будет лишать клубы очков за финансовые нарушения
Дюков допустил, что РФС будет лишать клубы очков за финансовые нарушения - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Дюков допустил, что РФС будет лишать клубы очков за финансовые нарушения
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что футбольные клубы в будущем могут лишаться набранных очков в случае... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T17:35:00+03:00
2025-12-26T17:35:00+03:00
2025-12-26T18:16:00+03:00
футбол
спорт
александр дюков
российский футбольный союз (рфс)
первая лига
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790420080_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_5dc10d865d8109636a71387717650348.jpg
https://ria.ru/20251223/baltika-2064088458.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790420080_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_e8ed785ba6d4b435e3df25d3d24875e3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр дюков, российский футбольный союз (рфс), первая лига, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Дюков, Российский футбольный союз (РФС), Первая лига, Российская премьер-лига (РПЛ)
Дюков допустил, что РФС будет лишать клубы очков за финансовые нарушения
Дюков заявил, что РФС сможет снимать очки с клубов за финансовые нарушения