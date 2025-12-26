Рейтинг@Mail.ru
Монсон назвал Овечкина лучшим спортсменом 2025 года
Хоккей
 
17:54 26.12.2025 (обновлено: 18:26 26.12.2025)
Монсон назвал Овечкина лучшим спортсменом 2025 года
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что считает нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим российским спортсменом
Монсон назвал Овечкина лучшим спортсменом 2025 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что считает нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года.
Овечкин в апреле побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ноябре 40-летний россиянин стал первым игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 900 голов в "регулярках" НХЛ. На данный момент в активе Овечкина 911 шайб за карьеру в чемпионатах лиги.
"Спортсменом года, на мой взгляд, должен быть Александр Овечкин, который установил рекорд по количеству голов за всю историю НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки. А теперь он забил уже 900 голов - более 900 шайб. Он единственный игрок в истории НХЛ, которому удалось забросить столько шайб. Поэтому я считаю его спортсменом года", - сказал Монсон.
Овечкин мощно врезал канадцу, но проиграл Панарину. Антирекорд стал ближе
24 декабря, 06:30
 
