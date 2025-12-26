https://ria.ru/20251226/khokkey-2064913518.html
"Лада" расторгла контракты с Бурдасовым и Белоусовым
Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" в своем Telegram-канале объявил о расторжении соглашения с нападающими Георгием Белоусовым и Антоном Бурдасовым. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
