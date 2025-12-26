Рейтинг@Mail.ru
15:38 26.12.2025 (обновлено: 15:40 26.12.2025)
"Лада" расторгла контракты с Бурдасовым и Белоусовым
"Лада" расторгла контракты с Бурдасовым и Белоусовым
Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" в своем Telegram-канале объявил о расторжении соглашения с нападающими Георгием Белоусовым и Антоном Бурдасовым. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" в своем Telegram-канале объявил о расторжении соглашения с нападающими Георгием Белоусовым и Антоном Бурдасовым.
Белоусову 34 года. Он выступал в составе "Лады" с июня 2025 года. В текущем сезоне форвард сыграл за клуб 20 матчей и набрал 6 (2 гола + 4 передачи) очков. Он также выступал в составе тольяттинской команды с 2014 по 2018 год.
Бурдасову также 34 года, он перешел в "Ладу" в октябре 2025 года и успел сыграть за тольяттинцев 16 матчей, набрав 5 (3+2) очков. Всего в его активе 817 матчей в КХЛ и 431 (223+208) набранное очко. Он является обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2014/15 в составе петербургского СКА, а также чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.
Данил Юртайкин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Двукратный обладатель Кубка Гагарина покинул "Ладу"
18 августа, 11:54
 
