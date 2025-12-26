Рейтинг@Mail.ru
Суд признал новый долг "Химок" перед госбюджетом
Футбол
 
14:55 26.12.2025
Суд признал новый долг "Химок" перед госбюджетом
Суд признал новый долг "Химок" перед госбюджетом
Арбитражный суд Московской области в деле о банкротстве футбольного клуба "Химки" включил в реестр требований его кредиторов требования подмосковной межрайонной
2025-12-26T14:55:00+03:00
2025-12-26T14:55:00+03:00
футбол
никита кокарев
химки
георгий джикия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
антон заболотный
спорт
Суд признал новый долг "Химок" перед госбюджетом

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в деле о банкротстве футбольного клуба "Химки" включил в реестр требований его кредиторов требования подмосковной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №13 еще на сумму более 55 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд в сентябре по заявлению этой инспекции признал АНО "Футбольный клуб "Химки" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей.
В октябре в реестр были включены требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей.
Согласно сообщению на Федресурсе, самые большие обязательства у "Химок" остались перед футболистами Георгием Джикией (около 58 миллионов рублей), Антоном Заболотным (свыше 48 миллионов), Никитой Кокаревым (более 27 миллионов), Кириллом Панченко (более 22 миллионов), Александром Филиным (около 22 миллионов рублей).
Кредиторами к клубу предъявлен еще ряд многомиллионных требований, многие из них пока не рассмотрены.
