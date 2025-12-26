Суд признал новый долг "Химок" перед госбюджетом

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в деле о банкротстве футбольного клуба "Химки" включил в реестр требований его кредиторов требования подмосковной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №13 еще на сумму более 55 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд в сентябре по заявлению этой инспекции признал АНО "Футбольный клуб " Химки " банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей.

В октябре в реестр были включены требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей.