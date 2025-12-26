Умер советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин

Ивашкин выступал в сборной СССР по конькобежному спорту с 1951 года. В составе национальной команды он стал неоднократным призером чемпионатов СССР, участником чемпионатов мира и Европы. Ивашкин более десяти лет занимал должность генерального секретаря Федерации конькобежного спорта СССР. Специалист также был старшим тренером сборной команды профсоюзов, под его руководством выступали единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта Лидия Скобликова, многократная рекордсменка мира Инга Артамонова и чемпионка мира Валентина Стенина.