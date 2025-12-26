Рейтинг@Mail.ru
Умер советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин
17:54 26.12.2025 (обновлено: 17:58 26.12.2025)
Умер советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин
спорт, ссср, россия
Спорт, СССР, Россия
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин скончался в возрасте 99 лет, сообщается в Telegram-канале Союза конькобежцев России.
Ивашкин выступал в сборной СССР по конькобежному спорту с 1951 года. В составе национальной команды он стал неоднократным призером чемпионатов СССР, участником чемпионатов мира и Европы. Ивашкин более десяти лет занимал должность генерального секретаря Федерации конькобежного спорта СССР. Специалист также был старшим тренером сборной команды профсоюзов, под его руководством выступали единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта Лидия Скобликова, многократная рекордсменка мира Инга Артамонова и чемпионка мира Валентина Стенина.
 
