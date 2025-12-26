https://ria.ru/20251226/ivashkin-2064955234.html
Умер советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин
Умер советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Умер советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин
Советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин скончался в возрасте 99 лет, сообщается в Telegram-канале Союза конькобежцев России. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T17:54:00+03:00
2025-12-26T17:54:00+03:00
2025-12-26T17:58:00+03:00
спорт
ссср
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064956441_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_890e19f0bf5649d8c98be2105740e681.jpg
ссср
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064956441_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e0286162e1df5038a8840e950126329a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ссср, россия
Умер советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин
Тренер сборной СССР по конькобежному спорту Юрий Ивашкин умер в возрасте 99 лет