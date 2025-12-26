https://ria.ru/20251226/gorjachkina-2064987735.html
Горячкина идет третьей в турнирной таблице ЧМ по рапиду
Горячкина идет третьей в турнирной таблице ЧМ по рапиду
Россиянка Александра Горячкина занимает третье место в турнирной таблице по итогам первого дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Россиянка Горячкина занимает третье место по итогам первого дня на ЧМ по рапиду