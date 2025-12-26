Рейтинг@Mail.ru
21:04 26.12.2025
Горячкина идет третьей в турнирной таблице ЧМ по рапиду
Горячкина идет третьей в турнирной таблице ЧМ по рапиду
спорт, доха, полина шувалова, александра горячкина
Спорт, Доха, Полина Шувалова, Александра Горячкина
Горячкина идет третьей в турнирной таблице ЧМ по рапиду

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАлександра Горячкина
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Александра Горячкина . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина занимает третье место в турнирной таблице по итогам первого дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.
В четырех партиях Александра Горячкина одержала три победы и один раз сыграла вничью, набрав 3,5 очка. По три очка набрали россиянки Яна Жапова, Полина Шувалова и Мария Якимова, они занимают места с 9-го по 36-е.
Лидирует в турнирной таблице китаянка Чжу Цзиньэр (4), которая выиграла все четыре партии.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 11 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.
Российский шахматист Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Огромное достижение": Смагин об игре Есипенко на Кубке мира по шахматам
19 ноября, 17:19
 
СпортДохаПолина ШуваловаАлександра Горячкина
 
