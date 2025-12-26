https://ria.ru/20251226/futbol-2064904381.html
РФС усилит финансовый контроль за клубами
РФС усилит финансовый контроль за клубами - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
РФС усилит финансовый контроль за клубами
Российский футбольный союз (РФС) усилит контроль за клубами по ходу сезона, сообщается на сайте организации.
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) усилит контроль за клубами по ходу сезона, сообщается на сайте организации.
В пятницу проходит исполком РФС
, который утвердил изменения в правилах лицензирования футбольных клубов.
У клубов будет усилен финансовый контроль по ходу чемпионата. Отрицательные расхождения между фактическими и плановыми показателями бюджета более чем на 15% для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ
) и более чем на 10% для клубов Первой лиги
будут считаться существенным отклонением.
Финансовый контроль осуществляется по итогам третьего квартала сезона. При выявлении значительных отклонений клуб будет обязан представить письменные пояснения причин их возникновения и скорректированный финансовый план с указанием источников покрытия дополнительных расходов либо мер по сокращению отдельных статей затрат. До устранения выявленных нарушений комиссия по лицензированию будет иметь право применять ограничительные меры, включая запрет на регистрацию новых игроков.
Также обновлены требования к раскрытию информации о контрактах, выплатах персоналу и регистрации футболистов, включая учет трансферных операций и вознаграждений посредников. Ключевым показателем финансовой устойчивости остается критерий чистого капитала.