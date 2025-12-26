РФС усилит финансовый контроль за клубами

Финансовый контроль осуществляется по итогам третьего квартала сезона. При выявлении значительных отклонений клуб будет обязан представить письменные пояснения причин их возникновения и скорректированный финансовый план с указанием источников покрытия дополнительных расходов либо мер по сокращению отдельных статей затрат. До устранения выявленных нарушений комиссия по лицензированию будет иметь право применять ограничительные меры, включая запрет на регистрацию новых игроков.