Хоккеист "Авангарда" Фьоре пропустит три игры из-за травмы

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше сообщил, что канадский нападающий команды Джованни Фьоре получил перелом пальца и пропустит три ближайшие игры клуба в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фьоре 29 лет. В текущем сезоне он провел за "Авангард" 36 матчей и набрал 13 (4 гола + 9 передач) очков. Клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко.