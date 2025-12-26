Хоккеист "Авангарда" Фьоре пропустит три игры из-за травмы

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше сообщил, что канадский нападающий команды Джованни Фьоре получил перелом пальца и пропустит три ближайшие игры клуба в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"На протяжении последних игр Джованни играл с травмой, у него сломан палец. Его повреждение заживает не так быстро, как нам хотелось бы, поэтому он пропустит ближайшие три игры. У нас все игроки готовы выйти на лед, поэтому мы можем быть терпеливыми в вопросе восстановления игроков. Мартынов был готов сыграть в прошлом матче, но мы также решили его поберечь", - приводит слова Буше Telegram-канал "Авангарда".
Фьоре 29 лет. В текущем сезоне он провел за "Авангард" 36 матчей и набрал 13 (4 гола + 9 передач) очков. Клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко.
