"ДоброFON" и фонд "Память поколений" помогли ветеранам на 30 млн рублей

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Благотворительная программа "ДоброFON" компании FONBET и благотворительный фонд "Память поколений" в рамках проекта "Города Героев" помогли ветеранам в 2025 году на общую сумму более чем 30 млн рублей, сообщается пресс-релизе букмекера.

Программа была приурочена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В проекте приняли участие шесть городов воинской славы - Калач-на-Дону, Старая Русса, Великие Луки, Старый Оскол, Ржев и Елец, а также восемь городов трудовой доблести Орск, Саратов, Сызрань, Зеленодольск, Курган, Ишимбай, Астрахань и Улан-Удэ. В течение всего года каждый месяц в разных городах организаторами было осуществлено оснащение интернатов, домов милосердия и других социальных учреждений, а также объектов городской инфраструктуры.

Помощь оказывалась в индивидуальном порядке в зависимости от запросов, которые формировали специалисты на местах, исходя из актуальных потребностей. Всего было закуплено и передано более сотни единиц медицинской техники, в том числе уникальное реабилитационное и физиотерапевтическое оборудование, тренажеры, медицинская мебель и аппараты для терапии. Для некоторых учреждений новое оборудование стало единственным во всем регионе.

« "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы хотели уделить особое внимание героям той эпохи в течение всего года, а не только вокруг праздника 9 Мая. Поэтому нам было очень важно релизовать такой социально-значимый проект, как "Города Героев". Каждый месяц "ДоброFON" и благотворительный фонд "Память поколений" посещали социальные учреждения в разных городах воинской славы или трудовой доблести, а также приезжали в гости к ветеранам. И везде мы получали в ответ теплые слова благодарности, это самая лучшая оценка нашей работы. Надеемся, что оказанная помощь действительно поспособствует повышению качества предоставляемых медицинских услуг и тем самым улучшит жизнь наших дорогих ветеранов", - отметил Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET.

В двух городах в рамках проекта была оказана сразу двойная помощь - оснащение учреждений и улучшение городской инфраструктуры. В Зеленодольске, кроме нового оборудования для местного дома-интерната, в парке Победы установили новые барельефы и звезду у Вечного огня, а во Ржеве в парке культуры и отдыха открыли световую инсталляцию "Ржев - Город побед". Во время визита в каждый из городов, в которых была оказана помощь социальным учреждениям, организаторы проекта также посещали ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с юбилеем Победы.