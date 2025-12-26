Рейтинг@Mail.ru
"ДоброFON" и фонд "Память поколений" помогли ветеранам на 30 млн рублей
21:05 26.12.2025
"ДоброFON" и фонд "Память поколений" помогли ветеранам на 30 млн рублей
"ДоброFON" и фонд "Память поколений" помогли ветеранам на 30 млн рублей - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
"ДоброFON" и фонд "Память поколений" помогли ветеранам на 30 млн рублей
Благотворительная программа "ДоброFON" компании FONBET и благотворительный фонд "Память поколений" в рамках проекта "Города Героев" помогли ветеранам в 2025... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
"ДоброFON" и фонд "Память поколений" помогли ветеранам на 30 млн рублей

"ДоброFON" и фонд "Память поколений" помогли ветеранам в 2025 году на 30 млн руб

© Пресс-служба FONBETБлаготворительная акция "Города Героев"
Благотворительная акция Города Героев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Пресс-служба FONBET
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Благотворительная программа "ДоброFON" компании FONBET и благотворительный фонд "Память поколений" в рамках проекта "Города Героев" помогли ветеранам в 2025 году на общую сумму более чем 30 млн рублей, сообщается пресс-релизе букмекера.
Программа была приурочена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В проекте приняли участие шесть городов воинской славы - Калач-на-Дону, Старая Русса, Великие Луки, Старый Оскол, Ржев и Елец, а также восемь городов трудовой доблести Орск, Саратов, Сызрань, Зеленодольск, Курган, Ишимбай, Астрахань и Улан-Удэ. В течение всего года каждый месяц в разных городах организаторами было осуществлено оснащение интернатов, домов милосердия и других социальных учреждений, а также объектов городской инфраструктуры.
Дзюдоисты сборной Щелкова выиграли международный турнир "Битва городов"
20 декабря, 14:11
20 декабря, 14:11
Помощь оказывалась в индивидуальном порядке в зависимости от запросов, которые формировали специалисты на местах, исходя из актуальных потребностей. Всего было закуплено и передано более сотни единиц медицинской техники, в том числе уникальное реабилитационное и физиотерапевтическое оборудование, тренажеры, медицинская мебель и аппараты для терапии. Для некоторых учреждений новое оборудование стало единственным во всем регионе.
«

"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы хотели уделить особое внимание героям той эпохи в течение всего года, а не только вокруг праздника 9 Мая. Поэтому нам было очень важно релизовать такой социально-значимый проект, как "Города Героев". Каждый месяц "ДоброFON" и благотворительный фонд "Память поколений" посещали социальные учреждения в разных городах воинской славы или трудовой доблести, а также приезжали в гости к ветеранам. И везде мы получали в ответ теплые слова благодарности, это самая лучшая оценка нашей работы. Надеемся, что оказанная помощь действительно поспособствует повышению качества предоставляемых медицинских услуг и тем самым улучшит жизнь наших дорогих ветеранов", - отметил Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET.

В двух городах в рамках проекта была оказана сразу двойная помощь - оснащение учреждений и улучшение городской инфраструктуры. В Зеленодольске, кроме нового оборудования для местного дома-интерната, в парке Победы установили новые барельефы и звезду у Вечного огня, а во Ржеве в парке культуры и отдыха открыли световую инсталляцию "Ржев - Город побед". Во время визита в каждый из городов, в которых была оказана помощь социальным учреждениям, организаторы проекта также посещали ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с юбилеем Победы.
"2025 год связан с важной для каждого из нас датой - 80-летием Великой Победы. За этот год нам совместно с благотворительной программой "ДоброFON" удалось реализовать масштабную программу помощи. Оглядываясь на проделанное, мы видим не просто цифры, а реальные изменения к лучшему в жизни ветеранов и целых учреждений. Это и есть самый важный результат нашего союза. Мы искренне благодарны "ДоброFON" за эту синергию. Именно она позволила нам сделать так много. А глядя вперед, мы уверены - с таким партнером нас ждет еще немало важных дел", - заявила руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда "Память поколений" Эльнора Лысова.
Fonbet направил 5 миллионов рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
5 декабря, 17:58
5 декабря, 17:58
 
