Россиянин из НБА назвал встречу с Овечкиным бесценной

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин назвал бесценной и незабываемой встречу с хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным и его семьей.

Демин 15 ноября посетил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Нью-Джерси Девилз" (2:3, в серии буллитов) и после игры обменялся игровым джерси с Овечкиным. Капитан "Кэпиталз" с 911 шайбами является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

« "Да, сама встреча, конечно, была очень памятная для меня. Александр - один из самых больших спортсменов, в принципе во всем мире и тем более в России . Нам удалось пересечься после игры, и то недолгое общение, внимание Александра, его мамы Татьяны Николаевны для меня бесценны. Это дало мне понимание, как человек такого высокого уровня остается настолько простым и обычным в плане общения. Это сильно поразило меня. Я под большим впечатлением после этой встречи", - приводит слова Демина First&Red.