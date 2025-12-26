Рейтинг@Mail.ru
Россиянин из НБА назвал встречу с Овечкиным бесценной
Хоккей
 
08:32 26.12.2025
Россиянин из НБА назвал встречу с Овечкиным бесценной
Россиянин из НБА назвал встречу с Овечкиным бесценной
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064230192.html
Россиянин из НБА назвал встречу с Овечкиным бесценной

Егор Демин назвал встречу с Овечкиным бесценной и незабываемой

© Фото : Сайт НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Сайт НХЛ
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин назвал бесценной и незабываемой встречу с хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным и его семьей.
Демин 15 ноября посетил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Нью-Джерси Девилз" (2:3, в серии буллитов) и после игры обменялся игровым джерси с Овечкиным. Капитан "Кэпиталз" с 911 шайбами является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
«
"Да, сама встреча, конечно, была очень памятная для меня. Александр - один из самых больших спортсменов, в принципе во всем мире и тем более в России. Нам удалось пересечься после игры, и то недолгое общение, внимание Александра, его мамы Татьяны Николаевны для меня бесценны. Это дало мне понимание, как человек такого высокого уровня остается настолько простым и обычным в плане общения. Это сильно поразило меня. Я под большим впечатлением после этой встречи", - приводит слова Демина First&Red.
Демин проводит дебютный сезон в НБА. В среднем на счету 19-летнего россиянина 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,5 результативной передачи за игру.
