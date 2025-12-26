https://ria.ru/20251226/demin-2064767313.html
Россиянин из НБА назвал встречу с Овечкиным бесценной
Россиянин из НБА назвал встречу с Овечкиным бесценной - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Россиянин из НБА назвал встречу с Овечкиным бесценной
Российский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин назвал бесценной и незабываемой встречу с хоккеистом... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T08:32:00+03:00
2025-12-26T08:32:00+03:00
2025-12-26T08:49:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
егор демин
бруклин нетс
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839853054_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3f91613a6ee53af045002f7c4c6bde97.jpg
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064230192.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839853054_210:0:978:576_1920x0_80_0_0_1b284c649659b52376f9199c43903775.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр овечкин, егор демин, бруклин нетс, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), нба, вокруг спорта
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Егор Демин, Бруклин Нетс, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), НБА, Вокруг спорта
Россиянин из НБА назвал встречу с Овечкиным бесценной
Егор Демин назвал встречу с Овечкиным бесценной и незабываемой
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин назвал бесценной и незабываемой встречу с хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным и его семьей.
Демин 15 ноября посетил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Нью-Джерси Девилз" (2:3, в серии буллитов) и после игры обменялся игровым джерси с Овечкиным. Капитан "Кэпиталз" с 911 шайбами является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
«
"Да, сама встреча, конечно, была очень памятная для меня. Александр - один из самых больших спортсменов, в принципе во всем мире и тем более в России
. Нам удалось пересечься после игры, и то недолгое общение, внимание Александра, его мамы Татьяны Николаевны для меня бесценны. Это дало мне понимание, как человек такого высокого уровня остается настолько простым и обычным в плане общения. Это сильно поразило меня. Я под большим впечатлением после этой встречи", - приводит слова Демина First&Red.
Демин проводит дебютный сезон в НБА. В среднем на счету 19-летнего россиянина 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,5 результативной передачи за игру.