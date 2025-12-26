Рейтинг@Mail.ru
Дембеле признан лучшим спортсменом года во Франции по версии L'Equipe
Футбол
 
11:42 26.12.2025
Дембеле признан лучшим спортсменом года во Франции по версии L'Equipe
Дембеле признан лучшим спортсменом года во Франции по версии L'Equipe - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Дембеле признан лучшим спортсменом года во Франции по версии L'Equipe
Нападающий парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, который в сентябре стал обладателем "Золотого мяча", признан лучшим спортсменом Франции РИА Новости Спорт, 26.12.2025
франция
спорт, франция, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Франция, Международная федерация футбола (ФИФА)
Дембеле признан лучшим спортсменом года во Франции по версии L'Equipe

Футболист "ПСЖ" Дембеле стал спортсменом года во Франции по версии L'Equipe

Усман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Усман Дембеле. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нападающий парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, который в сентябре стал обладателем "Золотого мяча", признан лучшим спортсменом Франции по итогам 2025 года по версии издания L'Equipe.
Издание опубликовало рейтинг лучших спортсменов страны уходящего года, занявший первое место Дембеле набрал 803 очка в голосовании. Лучшей спортсменкой Франции была признана велогонщица Полин Ферран-Прево, она набрала 1174 очка.
В сезоне-2024/25 Дембеле в составе "ПСЖ" принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами. Он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. Форвард дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее француз стал обладателем "Золотого мяча" и признан лучшим игроком сезона по версии ФИФА.
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Звезда АПЛ подвергся критике из-за семейной фотографии с елкой в Рождество
25 декабря, 22:36
 
Футбол
 
