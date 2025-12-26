https://ria.ru/20251226/dembele-2064816084.html
Дембеле признан лучшим спортсменом года во Франции по версии L'Equipe
Нападающий парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, который в сентябре стал обладателем "Золотого мяча", признан лучшим спортсменом Франции РИА Новости Спорт, 26.12.2025
