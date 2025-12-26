"Металлург" уступил "Авангарду" в первом матче после продления Разина

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Омский "Авангард" по буллитам победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Металлург" прервал победную серию из трех матчей в КХЛ. Магнитогорская команда с 60 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, где "Авангард", набрав 53 балла, поднялся на второе место. Омский клуб одержал четвертую победу подряд.