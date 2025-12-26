Рейтинг@Mail.ru
18:59 26.12.2025
"Металлург" уступил "Авангарду" в первом матче после продления Разина
"Металлург" уступил "Авангарду" в первом матче после продления Разина - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
"Металлург" уступил "Авангарду" в первом матче после продления Разина
Омский "Авангард" по буллитам победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.12.2025
хоккей
спорт
николай прохоркин
никита коротков
андрей разин
металлург (магнитогорск)
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://ria.ru/20251226/khokkey-2064893507.html
спорт, николай прохоркин, никита коротков, андрей разин, металлург (магнитогорск), авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Николай Прохоркин, Никита Коротков, Андрей Разин, Металлург (Магнитогорск), Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Омский "Авангард" по буллитам победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Авангарда" шайбу забросил Николай Прохоркин (42-я минута). У "Металлурга" отличился Люк Джонсон (26). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Прохоркин.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 декабря 2025 • начало в 16:30
Закончен (Б)
Авангард
2 : 11:0
Металлург Мг
01:32 • Николай Прохоркин
(Дмитрий Рашевский)
05:21 • Люк Джонсон
(Егор Коробкин, Никита Коротков)
Отметившийся ассистом нападающий "Металлурга" Никита Коротков сыграл 300-й матч в карьере в КХЛ.
Ранее в пятницу магнитогорская команда объявила о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным до конца сезона-2027/28.
"Металлург" прервал победную серию из трех матчей в КХЛ. Магнитогорская команда с 60 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, где "Авангард", набрав 53 балла, поднялся на второе место. Омский клуб одержал четвертую победу подряд.
В следующем матче "Авангард" 28 декабря дома встретится с тольяттинской "Ладой", днем позднее "Металлург" примет челябинский "Трактор".
Антон Косолапов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Сибирь" обыграла "Адмирал" в матче КХЛ
Вчера, 14:49
 
ХоккейСпортНиколай ПрохоркинНикита КоротковАндрей РазинМеталлург (Магнитогорск)АвангардКХЛ 2025-2026
 
