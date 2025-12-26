"Металлург" уступил "Авангарду" в первом матче после продления Разина

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Омский "Авангард" по буллитам победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Авангарда" шайбу забросил Николай Прохоркин (42-я минута). У "Металлурга" отличился Люк Джонсон (26). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Прохоркин.
26 декабря 2025 • начало в 16:30
Закончен (Б)
01:32 • Николай Прохоркин
05:21 • Люк Джонсон
(Егор Коробкин, Никита Коротков)
Отметившийся ассистом нападающий "Металлурга" Никита Коротков сыграл 300-й матч в карьере в КХЛ.
Ранее в пятницу магнитогорская команда объявила о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным до конца сезона-2027/28.
"Металлург" прервал победную серию из трех матчей в КХЛ. Магнитогорская команда с 60 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, где "Авангард", набрав 53 балла, поднялся на второе место. Омский клуб одержал четвертую победу подряд.
