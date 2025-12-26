Муфтий призвал прекратить критиковать Салаха за фотографию елки

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Мусульмане должны прекратить критиковать футболиста английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мухаммеда Салаха за семейное фото на фоне рождественской елки, сказал РИА Новости председатель духовного управления мусульман Свердловской области (ДУМ СО - Уральский мухтасибат), муфтий Артур Мухутдинов.

Ранее РИА Новости передавало, что футболист сборной Египта и английского " Ливерпуля Мохамед Салах подвергся критике в комментариях после публикации в социальных сетях семейной фотографии на фоне елки в Рождество. Нападающий опубликовал в соцсети X фотографию дочерей у праздничной елки с хэштегом Merry Christmas (Счастливого Рождества). Сам Салах на фотографии отсутствует, он находится на Кубке африканских наций в Марокко вместе со сборной Египта.

"Для уральских мусульман Мухаммед Салах считается человеком глубокой веры. Во время Чемпионата мира в 2018-м он молился в мечети Екатеринбурга , беседовал с нами. Салах - удивительно скромный и доступный. Он нравственный ориентир для сотен тысяч спортсменов, в том числе, для последователей ислама. Шум вокруг фотографии его семьи забудется очень быстро, но что останется в памяти - реальная помощь Салаха. Построенные в его родной деревне на деньги футболиста больница, школа, спортивные объекты и станция очистки воды - все это служат людям. Я призываю критикующих Салаха единоверцев сбавить пыл агрессии, это не соответствует канонам религии", - рассказал в пятницу муфтий Артур Мухутдинов.

По его словам, единоверцы должны относится друг к другу с уважением, а не разжигать ненависть.