Муфтий призвал прекратить критиковать Салаха за фотографию елки
19:49 26.12.2025
Муфтий призвал прекратить критиковать Салаха за фотографию елки
Мусульмане должны прекратить критиковать футболиста английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мухаммеда Салаха за семейное фото на фоне рождественской елки,... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Муфтий призвал прекратить критиковать Салаха за фотографию елки

Муфтий Мухутдинов призвал перестать критиковать Салаха за фото семьи у елки

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Мусульмане должны прекратить критиковать футболиста английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мухаммеда Салаха за семейное фото на фоне рождественской елки, сказал РИА Новости председатель духовного управления мусульман Свердловской области (ДУМ СО - Уральский мухтасибат), муфтий Артур Мухутдинов.
Ранее РИА Новости передавало, что футболист сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах подвергся критике в комментариях после публикации в социальных сетях семейной фотографии на фоне елки в Рождество. Нападающий опубликовал в соцсети X фотографию дочерей у праздничной елки с хэштегом Merry Christmas (Счастливого Рождества). Сам Салах на фотографии отсутствует, он находится на Кубке африканских наций в Марокко вместе со сборной Египта.
"Для уральских мусульман Мухаммед Салах считается человеком глубокой веры. Во время Чемпионата мира в 2018-м он молился в мечети Екатеринбурга, беседовал с нами. Салах - удивительно скромный и доступный. Он нравственный ориентир для сотен тысяч спортсменов, в том числе, для последователей ислама. Шум вокруг фотографии его семьи забудется очень быстро, но что останется в памяти - реальная помощь Салаха. Построенные в его родной деревне на деньги футболиста больница, школа, спортивные объекты и станция очистки воды - все это служат людям. Я призываю критикующих Салаха единоверцев сбавить пыл агрессии, это не соответствует канонам религии", - рассказал в пятницу муфтий Артур Мухутдинов.
По его словам, единоверцы должны относится друг к другу с уважением, а не разжигать ненависть.
"Мы обязаны быть богобоязненными и не тратить попусту слова, которые могут ранить любого из нас", - отметил муфтий Артур Мухутдинов.
