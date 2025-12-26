https://ria.ru/20251226/afrika-2064981650.html
Салах принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка Африки
Салах принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Салах принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка Африки
Сборная Египта по футболу одержала победу над командой ЮАР в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T20:06:00+03:00
2025-12-26T20:06:00+03:00
2025-12-26T20:06:00+03:00
футбол
спорт
юар
египет
марокко
мохамед салах
ливерпуль
кубок африканских наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273460_0:85:1080:693_1920x0_80_0_0_8d207a4a51423ac62c0e7cd1e4854f18.jpg
https://ria.ru/20251225/apl-2064737051.html
юар
египет
марокко
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273460_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a99208d5f2113359a78deaefbd394646.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, юар, египет, марокко, мохамед салах, ливерпуль, кубок африканских наций
Футбол, Спорт, ЮАР, Египет, Марокко, Мохамед Салах, Ливерпуль, Кубок африканских наций
Салах принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка Африки
Гол Салаха принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка африканских наций