Рейтинг@Mail.ru
Салах принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:06 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/afrika-2064981650.html
Салах принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка Африки
Салах принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Салах принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка Африки
Сборная Египта по футболу одержала победу над командой ЮАР в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T20:06:00+03:00
2025-12-26T20:06:00+03:00
футбол
спорт
юар
египет
марокко
мохамед салах
ливерпуль
кубок африканских наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273460_0:85:1080:693_1920x0_80_0_0_8d207a4a51423ac62c0e7cd1e4854f18.jpg
https://ria.ru/20251225/apl-2064737051.html
юар
египет
марокко
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273460_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a99208d5f2113359a78deaefbd394646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, юар, египет, марокко, мохамед салах, ливерпуль, кубок африканских наций
Футбол, Спорт, ЮАР, Египет, Марокко, Мохамед Салах, Ливерпуль, Кубок африканских наций
Салах принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка Африки

Гол Салаха принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка африканских наций

© Соцсети Лиги чемпионов УЕФАМохамед Салах
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Соцсети Лиги чемпионов УЕФА
Мохамед Салах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сборная Египта по футболу одержала победу над командой ЮАР в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
Встреча группы В завершилась со счетом 1:0 в пользу египтян. На 45-й минуте пенальти реализовал Мохамед Салах. Форвард "Ливерпуля" забил во втором матче турнира подряд. На второй добавленной к первому тайму минуте египетский защитник Мохамед Хани получил вторую желтую карточку и был удален.
Египтяне, набрав 6 очков, лидируют в турнирной таблице группы B. Сборная гарантировала себе выход в плей-офф Кубка африканских наций. Команда ЮАР с 3 очками занимает второе место.
Семикратные победители Кубка африканских наций египтяне в третьем туре 29 декабря сыграют с ангольцами, сборная Южной Африки в этот же день встретится с командой Зимбабве.
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Звезда АПЛ подвергся критике из-за семейной фотографии с елкой в Рождество
25 декабря, 22:36
 
ФутболСпортЮАРЕгипетМароккоМохамед СалахЛиверпульКубок африканских наций
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    СКА
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Металлург Мг
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    Нефтехимик
    3
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Самара
    71
    79
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала