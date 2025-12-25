Рейтинг@Mail.ru
Журова отдала должное "ПСЖ", который увидел в Сафонове перспективу
Футбол
 
11:10 25.12.2025 (обновлено: 12:18 25.12.2025)
Журова отдала должное "ПСЖ", который увидел в Сафонове перспективу
Журова отдала должное "ПСЖ", который увидел в Сафонове перспективу - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Журова отдала должное "ПСЖ", который увидел в Сафонове перспективу
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости отдала должное французскому футбольному клубу "ПСЖ",... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
футбол
спорт
матвей сафонов
светлана журова
пари сен-жермен (псж)
Новости
спорт, матвей сафонов, светлана журова, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Светлана Журова, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Журова отдала должное "ПСЖ", который увидел в Сафонове перспективу

Журова отдала должное "ПСЖ", который на фоне давления не отказался от Сафонова

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости отдала должное французскому футбольному клубу "ПСЖ", который, несмотря на внешнее давление, не стал открещиваться от вратаря сборной России Матвея Сафонова, признанного лучшим игроком парижан в декабре.
Накануне журналисты издания Le Parisien признали вратаря сборной России Матвея Сафонова лучшим игроком "ПСЖ" в декабре. Голкипер принял участие в четырех матчах парижан во всех турнирах. Игры в декабре стали для него первыми в сезоне-2025/26. В чемпионате Франции он помог "ПСЖ" обыграть "Ренн" (5:0) и "Метц" (3:2), в Лиге чемпионов в гостях сыграл "на ноль" против испанского "Атлетика", а также отразил четыре послематчевых пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти).
"Ты вообще нулевой в пенальти": Бубнов наехал на Дасаева из-за Сафонова
"Нужно отдать должное и Матвею, и клубу, который последовательно, при давлении, оставляли его в клубе, потому что видели в нем перспективу. В футболе огромная коммерческая составляющая, и просто так там никого держать не будут. Для них это и деньги, и зрелищность, и внимание болельщиков. Если они видят, что болельщикам и команде он нужен, сколько бы Украина не говорила, "ПСЖ", как и НХЛ, последовательно идет дальше", - сказала Журова.
После матча против "Фламенго" стало известно, что Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки. Ориентировочно он сможет вернуться на поле не раньше середины января 2026 года.
Также собеседница агентства поделилась мнением о том, что с лета 2025 года одноклубником Сафонова стал украинский защитник Илья Забарный. Вместе они приняли участие лишь в двух матчах за последний месяц.
"Наверняка этому парню с Украины прилетало. Но что ему делать? Расторгнуть контракт, устроить какую-то провокацию русскому парню? Украинские теннисисты говорят, что находятся под таким психологическим давлением из-за того, что русские рядом с ними. Но, с другой стороны, они, как я понимаю, завуалировано говорят о том, что на них давит их страна, каждую секунду наблюдая, что они делают: не подойти к русскому, не сказать ничего, иначе на родине начинается просто ужас", - отметила она.
"Шикарно": Песков оценил перформанс вратаря Сафонова в серии пенальти
