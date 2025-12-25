В РУСАДА уточнили, может ли Валиева приступить к спортивной деятельности

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Камила Валиева может приступить к спортивной деятельности, так как в редакциях международных стандартов нет определенных условий по выходу из дисквалификации, заявили РИА Новости в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация завершилась 25 декабря. Согласно решению CAS, фигуристка должна вернуть выигранные призовые и медали, среди которых золото чемпионата Европы 2022 года, а также ряд наград чемпионатов страны и других внутрироссийских соревнований.
«
"В актуальных редакциях международных стандартов условия выхода спортсмена из дисквалификации сейчас не указаны. Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен может приступить к спортивной деятельности. Спортсменка была лишена завоеванных титулов. Процессом возврата медалей и призовых денежных средств должен заниматься организатор спортивного соревнования", - говорится в ответе пресс-службы РУСАДА.
Валиева тренируется под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
