Рейтинг@Mail.ru
В РУСАДА уточнили, может ли Валиева приступить к спортивной деятельности - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:40 25.12.2025 (обновлено: 14:13 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/valieva-2064562630.html
В РУСАДА уточнили, может ли Валиева приступить к спортивной деятельности
В РУСАДА уточнили, может ли Валиева приступить к спортивной деятельности - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
В РУСАДА уточнили, может ли Валиева приступить к спортивной деятельности
Российская фигуристка Камила Валиева может приступить к спортивной деятельности, так как в редакциях международных стандартов нет определенных условий по выходу РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T12:40:00+03:00
2025-12-25T14:13:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
пекин
камила валиева
светлана соколовская
татьяна навка
русада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780169130_0:0:1737:977_1920x0_80_0_0_c2cda27e9a8a7644790ab30fa1b1281a.jpg
https://ria.ru/20251223/valieva-2063985621.html
россия
пекин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780169130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_545593c27fffcf1ac9d72ec8fa0aab48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, пекин, камила валиева, светлана соколовская, татьяна навка, русада, спортивный арбитражный суд (cas)
Фигурное катание, Спорт, Россия, Пекин, Камила Валиева, Светлана Соколовская, Татьяна Навка, РУСАДА, Спортивный арбитражный суд (CAS)
В РУСАДА уточнили, может ли Валиева приступить к спортивной деятельности

РУСАДА: Валиева может приступить к работе после окончания дисквалификации

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Камила Валиева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Камила Валиева может приступить к спортивной деятельности, так как в редакциях международных стандартов нет определенных условий по выходу из дисквалификации, заявили РИА Новости в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация завершилась 25 декабря. Согласно решению CAS, фигуристка должна вернуть выигранные призовые и медали, среди которых золото чемпионата Европы 2022 года, а также ряд наград чемпионатов страны и других внутрироссийских соревнований.
«
"В актуальных редакциях международных стандартов условия выхода спортсмена из дисквалификации сейчас не указаны. Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен может приступить к спортивной деятельности. Спортсменка была лишена завоеванных титулов. Процессом возврата медалей и призовых денежных средств должен заниматься организатор спортивного соревнования", - говорится в ответе пресс-службы РУСАДА.
Валиева тренируется под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Решение о дисквалификации Валиевой пропало с сайта CAS
23 декабря, 03:29
 
Фигурное катаниеСпортРоссияПекинКамила ВалиеваСветлана СоколовскаяТатьяна НавкаРУСАДАСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала