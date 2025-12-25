В РУСАДА уточнили, может ли Валиева приступить к спортивной деятельности

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Камила Валиева может приступить к спортивной деятельности, так как в редакциях международных стандартов нет определенных условий по выходу из дисквалификации, заявили РИА Новости в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).