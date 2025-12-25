https://ria.ru/20251225/transfer-2064501362.html
СМИ: израильский клуб рассматривает трансфер футболиста "Нижнего Новгорода"
СМИ: израильский клуб рассматривает трансфер футболиста "Нижнего Новгорода" - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
СМИ: израильский клуб рассматривает трансфер футболиста "Нижнего Новгорода"
Израильский футбольный клуб "Бейтар" заинтересован в приобретении ямайского полузащитника "Нижнего Новгорода" Реналдо Сефаса в зимнее трансферное окно, сообщает РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T07:41:00+03:00
2025-12-25T07:41:00+03:00
2025-12-25T08:48:00+03:00
футбол
спорт
реналдо сефас
нижний новгород
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20251217/tsska-2062746283.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, реналдо сефас, нижний новгород, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Реналдо Сефас, Нижний Новгород, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
СМИ: израильский клуб рассматривает трансфер футболиста "Нижнего Новгорода"
Walla: "Бейтар" рассматривает трансфер футболиста "Нижнего Новгорода" Сефаса