Футбол
 
07:41 25.12.2025 (обновлено: 08:48 25.12.2025)
СМИ: израильский клуб рассматривает трансфер футболиста "Нижнего Новгорода"
СМИ: израильский клуб рассматривает трансфер футболиста "Нижнего Новгорода"
Израильский футбольный клуб "Бейтар" заинтересован в приобретении ямайского полузащитника "Нижнего Новгорода" Реналдо Сефаса в зимнее трансферное окно, сообщает РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Walla: "Бейтар" рассматривает трансфер футболиста "Нижнего Новгорода" Сефаса

Футбольный мяч
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Израильский футбольный клуб "Бейтар" заинтересован в приобретении ямайского полузащитника "Нижнего Новгорода" Реналдо Сефаса в зимнее трансферное окно, сообщает Walla.
По информации источника, в "Бейтаре" следили за Сефасом на протяжении последних двух лет и рассматривают его в качестве потенциального усиления линии атаки команды. Представители израильского клуба провели переговоры со стороной игрока, однако пока не приняли окончательного решения о трансфере.
Сефасу 26 лет. Он присоединился к "Нижнему Новгороду" летом 2025 года, перейдя из турецкого "Анкарагюджю" на правах свободного агента. В текущем сезоне ямаец провел 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и четыре встречи в Кубке России, не отметившись результативными действиями. В активе форварда 27 матчей и три гола в составе сборной Ямайки.
Футболист Нижнего Новгорода Хуан Мануэль Боселли - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В ЦСКА опровергли факт переговоров по трансферу Боселли
17 декабря, 18:40
 
ФутболСпортРеналдо СефасНижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
