Экс-первая ракетка мира Сафина вошла в тренерский штаб Кудерметовой

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Занимавшая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Динара Сафина стала тренером Полины Кудерметовой.
Кудерметовой 22 года. Она занимает 104-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде. Спортсменка начнет новый сезон с турнира категории WTA 125 в Канберре, который пройдет с 5 по 10 января. Также она является первой запасной на Открытый чемпионат Австралии. В декабре Кудерметова сменила российское спортивное гражданство на узбекистанское.
"Мы усилили команду Динарой Сафиной. Она будет работать с Полиной. Нам очень близки ее подход и видение тенниса. Динара - легкий, открытый и очень приятный в общении человек. По возможности нас на сборах в Дубае навещал и Марат Сафин, когда у него появлялось окно в его тренерской работе (с Андреем Рублевым - ред.). Они с Динарой очень близки, по-настоящему любят и поддерживают друг друга как брат и сестра - это отличный пример для всех", - заявил тренер Кудерметовой Равшан Султанов порталу gotennis.ru.
"Мне как тренеру комфортно работать в команде с Динарой. У нее колоссальный опыт игрока, прошедшего путь до вершины рейтинга. И она действительно хочет этим опытом делиться, передавать его новому поколению. Сейчас мы только начали процесс подготовки к сезону-2026. Динара будет не только консультировать, но и ездить на турниры в новом сезоне", - добавил специалист.
Сафиной 39 лет. Она является экс-первой ракеткой мира, победительницей 12 турниров WTA в одиночном разряде. В апреле 2025 года Сафина стала тренером нынешней 21-й ракетки мира Дианы Шнайдер, однако спустя месяц их сотрудничество было прекращено. Под ее руководством российская теннисистка провела два турнира.