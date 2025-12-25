Экс-первая ракетка мира Сафина вошла в тренерский штаб Кудерметовой

"Мне как тренеру комфортно работать в команде с Динарой. У нее колоссальный опыт игрока, прошедшего путь до вершины рейтинга. И она действительно хочет этим опытом делиться, передавать его новому поколению. Сейчас мы только начали процесс подготовки к сезону-2026. Динара будет не только консультировать, но и ездить на турниры в новом сезоне", - добавил специалист.