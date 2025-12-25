Рейтинг@Mail.ru
Экс-первая ракетка мира Сафина вошла в тренерский штаб Кудерметовой - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:04 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/tennis-2064626368.html
Экс-первая ракетка мира Сафина вошла в тренерский штаб Кудерметовой
Экс-первая ракетка мира Сафина вошла в тренерский штаб Кудерметовой - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Экс-первая ракетка мира Сафина вошла в тренерский штаб Кудерметовой
Занимавшая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Динара Сафина стала тренером Полины Кудерметовой. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T15:04:00+03:00
2025-12-25T15:04:00+03:00
теннис
спорт
диана шнайдер
женская теннисная ассоциация (wta)
марат сафин
полина кудерметова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844330256_0:0:595:335_1920x0_80_0_0_8451794c8a210268a9c4e6ca9167b2bc.jpg
https://ria.ru/20251217/tennis-2062762011.html
https://ria.ru/20251215/grazhdanstvo-2062080441.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844330256_29:0:525:372_1920x0_80_0_0_a28d5de3daa957780519c381e7c5b3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, диана шнайдер, женская теннисная ассоциация (wta), марат сафин, полина кудерметова
Теннис, Спорт, Диана Шнайдер, Женская теннисная ассоциация (WTA), Марат Сафин, Полина Кудерметова
Экс-первая ракетка мира Сафина вошла в тренерский штаб Кудерметовой

Экс-первая ракетка мира Сафина стала тренером Кудерметовой

© Фото : Соцсети Полины КудерметовойПолина Кудерметова
Полина Кудерметова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Соцсети Полины Кудерметовой
Полина Кудерметова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Занимавшая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Динара Сафина стала тренером Полины Кудерметовой.
Кудерметовой 22 года. Она занимает 104-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде. Спортсменка начнет новый сезон с турнира категории WTA 125 в Канберре, который пройдет с 5 по 10 января. Также она является первой запасной на Открытый чемпионат Австралии. В декабре Кудерметова сменила российское спортивное гражданство на узбекистанское.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Федерация тенниса признала Соболенко и Синнера чемпионами мира 2025 года
17 декабря, 20:26
"Мы усилили команду Динарой Сафиной. Она будет работать с Полиной. Нам очень близки ее подход и видение тенниса. Динара - легкий, открытый и очень приятный в общении человек. По возможности нас на сборах в Дубае навещал и Марат Сафин, когда у него появлялось окно в его тренерской работе (с Андреем Рублевым - ред.). Они с Динарой очень близки, по-настоящему любят и поддерживают друг друга как брат и сестра - это отличный пример для всех", - заявил тренер Кудерметовой Равшан Султанов порталу gotennis.ru.
"Мне как тренеру комфортно работать в команде с Динарой. У нее колоссальный опыт игрока, прошедшего путь до вершины рейтинга. И она действительно хочет этим опытом делиться, передавать его новому поколению. Сейчас мы только начали процесс подготовки к сезону-2026. Динара будет не только консультировать, но и ездить на турниры в новом сезоне", - добавил специалист.
Сафиной 39 лет. Она является экс-первой ракеткой мира, победительницей 12 турниров WTA в одиночном разряде. В апреле 2025 года Сафина стала тренером нынешней 21-й ракетки мира Дианы Шнайдер, однако спустя месяц их сотрудничество было прекращено. Под ее руководством российская теннисистка провела два турнира.
Полина Кудерметова - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Журова рассказала, что Кудерметовой даст смена спортивного гражданства
15 декабря, 11:15
 
ТеннисСпортДиана ШнайдерЖенская теннисная ассоциация (WTA)Марат СафинПолина Кудерметова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала