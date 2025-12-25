Рейтинг@Mail.ru
Станкович делал очень много ошибок в "Спартаке", заявил Нигматуллин
Футбол
 
17:10 25.12.2025 (обновлено: 17:27 25.12.2025)
Станкович делал очень много ошибок в "Спартаке", заявил Нигматуллин
Футбол, Спорт, Руслан Нигматуллин, Вадим Романов, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Станкович делал очень много ошибок в "Спартаке", заявил Нигматуллин

Нигматуллин: Станкович делал очень много ошибок в "Спартаке"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сказал РИА Новости, что экс-главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" серб Деян Станкович делал много ошибок, поэтому в команде не удалось создать победную атмосферу.
Станкович 11 ноября покинул пост главного тренера "красно-белых". Контракт с сербом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен российский специалист, воспитанник "Спартака" Вадим Романов.
«
"Быть тренером - очень нервная профессия. Это большая ответственность. Зачастую ты не можешь себя контролировать. Особенно, если у тебя внутри огонь. Станкович и в футбол играл с большой страстью. С такой же страстью он хочет тренировать. Но хороший футболист не всегда такой же хороший тренер. Я с уважением отношусь к Станковичу, знаком с ним, поддерживал его, как мог. Но он делал очень много ошибок. Не получилось создать внутреннюю хорошую победную атмосферу. Очень было нестабильно. Но в его оправдание можно сказать, что "Спартак" - клуб с историей, философией, болельщиками, давлением. Тренировать "красно-белых" крайне тяжело. Кого, кроме Карреры, не полоскали? Тренеры обречены на это. Либо побеждай в каждом матче, либо иди вон. Болельщики достаточно жестокие в этом плане. Я их понимаю. Все хотят видеть "Спартак" победителем, и я в том числе", - сказал Нигматуллин.
После первой половины чемпионата России "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице.
"Спартак" представил мир без московского клуба
Вчера, 15:20
 
ФутболСпортРуслан НигматуллинВадим РомановСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
