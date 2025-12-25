Станкович делал очень много ошибок в "Спартаке", заявил Нигматуллин

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сказал РИА Новости, что экс-главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" серб Деян Станкович делал много ошибок, поэтому в команде не удалось создать победную атмосферу.