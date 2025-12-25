https://ria.ru/20251225/rusada-2064536361.html
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России
Легкоатлет Никита Великоцкий дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T11:09:00+03:00
2025-12-25T11:09:00+03:00
2025-12-25T12:18:00+03:00
легкая атлетика
спорт
русада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064535588_0:87:1440:897_1920x0_80_0_0_f8ddb4bb41bee9326f7cf96f8f537ae9.jpg
https://ria.ru/20251210/futbol-2061244667.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064535588_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5a42edd6f931455752340f795231d46a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
легкая атлетика, спорт, русада
Легкая атлетика, Спорт, РУСАДА
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России
РУСАДА дисквалифицировало на 15 месяцев Великоцкого
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Легкоатлет Никита Великоцкий дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация отсчитывается с даты вынесения решения - 31 июля 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 23 июня 2025 года. Отмечается, что спортсмен нарушил порядок предоставления информации о местонахождении в течение 12 месяцев.
Великоцкому 20 лет. В сентябре 2024 года он установил юниорский рекорд в составе сборной Санкт-Петербурга
в эстафете 4x110 м с барьерами (59,67 секунды). В июле 2025 года приказом министром спорта РФ
Михаилом Дегтяревым Великоцкому было присвоено звание мастера спорта России.
Кроме того, РУСАДА
приняло решение о четырехлетней дисквалификации за употребление допинга победительницы Кубка России по бегу на 100 км Оксаны Костиковой с 1 декабря 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 14 октября.
Аналогичное нарушение выявлено у серебряного призера юниорского первенства России по греко-римской борьбе Турпал-Али Зумраева. Его дисквалификация действует с 4 декабря 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 5 ноября.