Рейтинг@Mail.ru
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 25.12.2025 (обновлено: 12:18 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/rusada-2064536361.html
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России
Легкоатлет Никита Великоцкий дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T11:09:00+03:00
2025-12-25T12:18:00+03:00
легкая атлетика
спорт
русада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064535588_0:87:1440:897_1920x0_80_0_0_f8ddb4bb41bee9326f7cf96f8f537ae9.jpg
https://ria.ru/20251210/futbol-2061244667.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064535588_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5a42edd6f931455752340f795231d46a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
легкая атлетика, спорт, русада
Легкая атлетика, Спорт, РУСАДА
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России

РУСАДА дисквалифицировало на 15 месяцев Великоцкого

© Фото : Всероссийская федерация лёгкой атлетикиЛегкоатлет Никита Великоцкий
Легкоатлет Никита Великоцкий - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Всероссийская федерация лёгкой атлетики
Легкоатлет Никита Великоцкий. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Легкоатлет Никита Великоцкий дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация отсчитывается с даты вынесения решения - 31 июля 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 23 июня 2025 года. Отмечается, что спортсмен нарушил порядок предоставления информации о местонахождении в течение 12 месяцев.
Великоцкому 20 лет. В сентябре 2024 года он установил юниорский рекорд в составе сборной Санкт-Петербурга в эстафете 4x110 м с барьерами (59,67 секунды). В июле 2025 года приказом министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым Великоцкому было присвоено звание мастера спорта России.
Кроме того, РУСАДА приняло решение о четырехлетней дисквалификации за употребление допинга победительницы Кубка России по бегу на 100 км Оксаны Костиковой с 1 декабря 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 14 октября.
Аналогичное нарушение выявлено у серебряного призера юниорского первенства России по греко-римской борьбе Турпал-Али Зумраева. Его дисквалификация действует с 4 декабря 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 5 ноября.
Михаил Мудрик - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: попавшегося на допинге украинца снова лишили прав в Великобритании
10 декабря, 22:56
 
Легкая атлетикаСпортРУСАДА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала