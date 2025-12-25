Рейтинг@Mail.ru
"Тебе не надоело?" Плющенко — откровенно о Костылевой, Трусовой и Петросян
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:25 25.12.2025
"Тебе не надоело?" Плющенко — откровенно о Костылевой, Трусовой и Петросян
Когда Александра Трусова сможет вернуться в спорт? Можно ли еще спасти тандем с суперталантливой Еленой Костылевой? Кто стал открытием чемпионата России? Хороша РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T15:25:00+03:00
2025-12-25T15:26:00+03:00
"Тебе не надоело?" Плющенко — откровенно о Костылевой, Трусовой и Петросян

Евгений Плющенко, Аделия Петросян и Александра Трусова
Евгений Плющенко, Аделия Петросян и Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Евгений Плющенко, Аделия Петросян и Александра Трусова
Когда Александра Трусова сможет вернуться в спорт? Можно ли еще спасти тандем с суперталантливой Еленой Костылевой? Кто стал открытием чемпионата России? Хороша ли в работе Юлия Липницкая? На все вопросы РИА Новости Спорт откровенно ответил двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко.

"Родители Костылевой перешли все красные линии"

— Как чувствовали себя в "Юбилейном", где готовились к четырем Олимпиадам и участвовали в предолимпийском чемпионате России-2010?
— У меня всегда позитивное настроение, когда приезжаю в Санкт-Петербург. Это домашняя история. Вспоминаю, как совсем еще пацаном гулял по Петроградской стороне. С удивлением обнаружил, что школы, где учился, уже нет.
— Уходящий год был не самым простым в вашей тренерской карьере. Чего все-таки было больше, позитива или негатива?
— Стараюсь во всем искать позитив. По ходу сезона многие мои ребята заметно прибавили. Мы ведь с Никитой Сарновским осваивали четверной аксель! Парень был уже совсем рядом, чтобы встать в один ряд с Ильей Малининым. И все остальные четверные прыжки пытались встроить в произвольную программу Сарновского. А потом у Никиты какая-то полоса невезения началась: травмы, ботинок сломанный и долгая обкатка новых коньков — целая эпопея. Очень доволен, как работает Сарновский. Он вырос очень сильно, тяжело приходится, но пыхтит парень, не сдается. Надеюсь, что в следующем сезоне результаты придут.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКирилл Сарновский и Евгений Плющенко
Кирилл Сарновский и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Кирилл Сарновский и Евгений Плющенко
— Вы очень тепло и достойно на страничке в социальной сети попрощались с Еленой Костылевой. Это была самая талантливая фигуристка в вашей пока еще недолгой тренерской карьере?
— Было очень приятно работать с Леной. У нас была отличная химия. Лучшая, что могла быть между тренером и спортсменом. Костылева понимала меня с полуслова и полувзгляда, выполняла все, что от нее требовалось.
— Можно ли было спасти и сохранить ваш тандем?
— Шанс есть всегда. Мы не отказывались от фигуристки и не отрекались от нее. Так сложились обстоятельства, что решение принимали родители Лены. Мы долго пытались найти компромисс, но хочется выходить на тренировку с позитивным настроением. Особенно когда работаешь с маленькой девочкой, настроение которой нужно учитывать. Родители Костылевой перешли все красные линии.
— Костылева представляла училище олимпийского резерва и тренировалась в вашей академии по договору. Это интересный опыт частно-государственного партнерства. Не разочаровались ли вы в такой форме сотрудничества после случившегося?
— А что должно сломаться? Случай с Костылевой частный. Могу сказать, что мне повезло с тренером, а тренеру повезло со мной. Моя карьера была долгой, и все двадцать лет тренировался у Алексея Николаевича Мишина. Смело могу сказать, что и мне, и Алексею Николаевичу повезло с моей мамой. В Санкт-Петербурге она иногда после тренировок оставалась со мной, мы искали свободный уголок в "Юбилейном", бегали, прыгали. Причем, вместе с мамой. В один прекрасный день Мишин сказал: "Татьяна Васильевна, надо остановиться. Вы просто угробите парня". Ведь маме казалось, что она лучше, чем профессиональные тренеры, знает, как нужно готовить ребенка к соревнованиям. Поговорив с Мишиным, моя мама вовремя отошла в сторонку и полностью доверила тренировочный процесс тренеру.
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Коллаж: РИА Новости + из личного архива Елены Костылевой
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко
— Можно понять, когда на Западе родители, которые платят за обучение детей фигурному катанию, предъявляют какие-то претензии тренеру, но в вашем случае с Костылевой все наоборот...
— После истории с Костылевой и мы задумались: может быть, что-то в академии нужно менять. Недавно беседовал с коллегами, и они тоже спрашивали: "Тебе не надоело?" Чтобы всем было понятно, на фигуристку Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии "Ангелы Плющенко". Фактически из нашего с Яной Рудковской семейного бюджета. И это никто не ценит, все думают, что так и должно быть. Мы можем себе позволить такие затраты. Иногда даже хочется поощрить юных фигуристов подарком, сделать им что-то приятное. Только, скорее всего, после того что произошло будем менять подход.
— Нетрудно предположить, что сейчас громкую историю будут мусолить на всевозможных ток-шоу. Готовы к тому, чтобы не вступать в уже абсолютно бесполезную дискуссию?
— Мой прощальный пост в социальных сетях был очень лаконичным. Что-то объяснять и разжевывать просто нет смысла. Конечно, мы не можем запретить людям ходить на телевидение или давать скандальные интервью. Не можем ничего запретить блогерам и журналистам, которые хайпуют на этой теме. Можем только отнестись ко всему спокойно.

"Трусова удивительно быстро восстанавливается"

— Дает ли Михаил Макарович Игнатов тренироваться своей маме, которую поклонники фигурного катания по привычке продолжают называть Трусовой?
— Саша приходит на тренировки и занимается в общей группе академии. Это полноценные занятия, которые уже позволили Александре принять участие в шоу на Дальнем Востоке. Мне хотелось бы увидеть, как вице-чемпионка Олимпиады-2022 откроет новую страничку в своей спортивной истории. Если Александра вернется, это будет хорошо и для болельщиков, и для ее соперниц, и для ФФККР. Она может вернуться. Характер у Александры чемпионский. Восстанавливается она на удивление быстро. Через три месяца после родов уже шпарит вовсю тройные прыжки.
Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов
Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов
— Четверные сможет восстановить?
— Сможет. Мы ведь с ней восстановили четверной лутц перед контрольными прокатами в прошлом году, хотя времени было очень мало. Верю в Александру, но нужно понимать: ей предстоит пройти очень сложный путь. Войти после длительного перерыва в рутинный процесс тренировок и соревнований непросто. Знаю это по собственному опыту. Перед Олимпиадой в Ванкувере возвращался после трехлетнего перерыва, и перед Сочи был перерыв.
— Вы ведь не рожали...
— Это правда, но у меня было 15 операций под общим наркозом. Тоже непростое испытание.
— Вопрос со сменой спортивного гражданства Вероникой Жилиной закрыт?
— Этим вопросом занимаются родители фигуристки. Это не наше с Яной Рудковской решение. Приходилось читать и даже слышать от некоторых коллег, что Плющенко торгует своими спортсменами. Да, мама Вероники работает тренером в нашей академии. У девочки и папа есть. Родители приняли решение, они общаются по этому вопросу со всеми заинтересованными лицами. Мы с Яной Александровной в ситуацию не вмешиваемся. В академии мы готовы принять любого спортсмена независимо от того, какую страну он представляет. А Жилина тренируется у нас с детства. Сейчас у нее непростая ситуация: пубертат, было много травм с тяжелым восстановлением. Два года она не катается. Не потому что не хочет - просто не может.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
— Как участник четырех Олимпиад можете оценить шансы Аделии Петросян и Петра Гуменника на удачное выступление в Милане?
— Думаю, стоит это сделать в контексте итогов завершившегося чемпионата России. Мне кажется, оценки нашим олимпийцам нужно было ставить как-то приземленнее. Понимаю мотивы руководителей федерации и российских судей, но лучше было бы акцентировать внимание на минусах здесь. Чтобы на Олимпиаде не было неприятных сюрпризов.
— Когда на предолимпийском чемпионате 2010 года в "Юбилейном" судьи создавали режим наибольшего благоприятствования нашей олимпийской надежде Плющенко, вы думали так же?
— Что было — то было. Сейчас о другом. Когда классные фигуристы исполняют классные программы с ошибками, и их ставят выше тех, кто ошибок не допускал, мне кажется, это нелогично.
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
— Были ли на чемпионате России фигуристы, которых вы бы назвали открытием турнира?
— Мне очень понравилась Камилла Нелюбова. Шикарный тройной аксель, уверенные остальные тройные прыжки. А главное — как стабильно девочка стала кататься! Рад, что внес определенную лепту в ее подготовку. Камилла тренировалась в нашей академии, начала у нас учить тройной аксель и четверной лутц. С удовольствием сотрудничали бы и дальше, но ей сложно было тренироваться в Подмосковье, и родители отдали ее в Москве олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой.
— Довольны ли вы, как работает в вашей академии другая олимпийская чемпионка Сочи, Юлия Липницкая?
— У Юлии очень много молодых спортсменов, и одна из них, Анна Ляшенко, уже в нынешнем сезоне показала достойный уровень и выступила на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
 
Фигурное катаниеЮлия ЛипницкаяПётр ГуменникЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)Авторы РИА Новости СпортАделия ПетросянИнтервью РИА Спорт
 
