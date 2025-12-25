Плющенко: родители Костылевой перешли все красные линии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что решение об уходе чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой из его группы принимали родители фигуристки, которые "перешли все красные линии".
Ранее Плющенко сообщил РИА Новости, что готов продолжать работу со спортсменкой, но больше не может контактировать с ее матерью из-за ее поведения. Источник РИА Новости сообщил, что Костылева прекратила работу с Плющенко в конце позапрошлой недели. Она планирует тренироваться в группе Софьи Федченко.
«
"Было очень приятно работать с Леной. У нас была отличная химия. Лучшая, что могла быть между тренером и спортсменом. Костылева понимала меня с полуслова и полувзгляда, выполняла все, что от нее требовалось, - сказал Плющенко, подчеркнув, что шанс продолжить работу был. - Мы не отказывались от фигуристки и не отрекались от нее. Так сложились обстоятельства, что решение принимали родители Лены. Мы долго пытались найти компромисс, но хочется выходить на тренировку с позитивным настроением. Особенно когда работаешь с маленькой девочкой, настроение которой нужно учитывать. Родители Костылевой перешли все красные линии".