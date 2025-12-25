Плющенко: родители Костылевой перешли все красные линии

«

"Было очень приятно работать с Леной. У нас была отличная химия. Лучшая, что могла быть между тренером и спортсменом. Костылева понимала меня с полуслова и полувзгляда, выполняла все, что от нее требовалось, - сказал Плющенко, подчеркнув, что шанс продолжить работу был. - Мы не отказывались от фигуристки и не отрекались от нее. Так сложились обстоятельства, что решение принимали родители Лены. Мы долго пытались найти компромисс, но хочется выходить на тренировку с позитивным настроением. Особенно когда работаешь с маленькой девочкой, настроение которой нужно учитывать. Родители Костылевой перешли все красные линии".