https://ria.ru/20251225/parma-2064715169.html
"Парма" обыграла "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
"Парма" обыграла "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
"Парма" обыграла "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Пермский баскетбольный клуб "Парма" обыграл красноярский "Енисей" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T19:40:00+03:00
2025-12-25T19:40:00+03:00
2025-12-25T19:40:00+03:00
баскетбол
спорт
енисей
единая лига втб
бк парма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064714988_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6454e78a8c1b1515561c9ff376281a7.jpg
https://ria.ru/20251224/uniks-2064466229.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064714988_96:0:1232:852_1920x0_80_0_0_9af0926adf80c3acc5db5b6c5eac671c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, енисей, единая лига втб, бк парма
Баскетбол, Спорт, Енисей, Единая Лига ВТБ, БК Парма
"Парма" обыграла "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
"Парма" победила "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ