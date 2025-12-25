Рейтинг@Mail.ru
"Парма" обыграла "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
19:40 25.12.2025
"Парма" обыграла "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
спорт, енисей, единая лига втб, бк парма
Баскетбол, Спорт, Енисей, Единая Лига ВТБ, БК Парма
"Парма" обыграла "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

"Парма" победила "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

Александр Шашков
Александр Шашков
Соцсети "Пармы"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пермский баскетбольный клуб "Парма" обыграл красноярский "Енисей" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в четверг в Перми, завершилась со счетом 91:72 (24:19, 15:18, 29:14, 23:21) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал Брэндан Адамс (21 очко). У "Енисея" больше всех очков набрали Егор Рыжов и Данило Тасич (по 15).
"Парма" выиграла третий матч кряду и идет на четвертой позиции в таблице, имея в своем активе 11 побед при 6 поражениях. "Енисей" (6-10) располагается на восьмой позиции.
В следующем матче "Парма" 29 декабря примет "Нижний Новгород", "Енисей" днем ранее на выезде встретится с московским ЦСКА.
Дмитрий Кулагин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
24 декабря, 21:19
 
Баскетбол
 
